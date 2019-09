Roma, 11 set – L’articolo 21 della Costituzione recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Un diritto fondamentale stabilito della nostra Costituzione è stato calpestato da Facebook, una società privata americana che gestisce una piattaforma che conta 2,2 miliardi di iscritti (31 milioni in Italia) e dove transita oltre la metà dell’informazione. Un colosso che può quindi condizionare l’iter democratico dei Paesi.

CasaPound cancellata da Facebook

Così, la piattaforma di Mark Zuckerberg ha chiuso, contemporaneamente e senza avvertimenti precedenti, la pagina di CasaPound, delle sezioni locali, degli esponenti politici del movimento, e i connessi profili personali che gestivano le suddette. Peraltro, la società di Menlo Park è andata oltre, eliminando pure le pagine affiliate che si occupano di aiuti umanitari, come Solid Onlus. CasaPound è stata cancellata letteralmente da Facebook. Per i liberal americani non ha più il diritto di esistere. E questo è avvenuto senza nemmeno una motivazione indirizzata agli amministratori delle pagine e senza la possibilità di fare ricorso, come succede solitamente quando si violano gli “standard della community”. In un quarto d’ora, pagine e profili sono stati oscurati.





Facebook non ha degnato gli interessati di una spiegazione plausibile, ma si è affrettata a inviare un comunicato ai giornali. “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram”.

Le Ong dietro la censura

Un’ulteriore informazione ufficiosa: la censura, perché è di questo che si parla, non è arrivata in seguito alle segnalazioni dei soliti gruppi pianificati, bensì dalle istruzioni di organizzazioni riconducibili alla sinistra. Ovvero un vero attacco alla democrazia. Avevamo già trattato in precedenza le società delegate da Facebook per impedire la diffusione di “fake news” e bloccare l’avanzata dei movimenti di destra in Europa. Tra queste avevamo menzionato il Poynter Institute, una società americana “leader nel settore del giornalismo” che ha sviluppato un’apposita unità chiamata “International Fact-Checking Network” ed è finanziata dalla Open Society Foundations di George Soros e Avaaz, un’organizzazione fondata dallo speculatore che ha cercato di condizionare le elezioni politiche italiane del 2018 e quelle europee del 2019, facendo bandire dal social network diverse pagine vicine alla Lega e postando diversi appelli come “Questa è davvero un’emergenza: l’estrema destra potrebbe VINCERE le elezioni europee!”.

La missione politica di Google

Ma andiamo oltre prendendo in considerazione il contesto internazionale e analizzando un caso emblematico che tocca un altro colosso della Silicon Valley. Project Veritas è un’organizzazione americana che ha come obiettivo quello di “indagare ed evidenziare la corruzione, la disonestà, le reticenze, le frodi e altre condotte illecite nelle istituzioni pubbliche e private al fine di realizzare una società più etica e trasparente” . In una delle sue investigazioni con telecamere nascoste, Project Veritas è riuscita a svelare quella che è la reale missione politica che guida l’operato di Google, la piattaforma di ricerca più utilizzata internazionalmente che è proprietaria anche di YouTube.

In poche parole, un collaboratore di Project Veritas, fingendosi il responsabile di una Ong, ha dato un appuntamento a Jen Gennai, direttrice della divisione “Responsible Innovation” di Google, ovvero chi monitora e valuta l’implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (come i famigerati algoritmi). Nel video, la Gennai afferma che Google ha lavorato strenuamente per “impedire” che i risultati delle elezioni del 2016 (la vittoria di Trump) si ripetano nel 2020. “(Google) sta per riscrivere la realtà in base a quello che presume sia giusto, a quello che desidera e che fa parte della sua agenda” ha dichiarato la Gennai a telecamere nascoste.

Facebook azzera l’engagement della destra

Sempre Project Veritas ha pubblicato dei documenti (60 pagine) ottenuti grazie ad un infiltrato interno, responsabile della revisione dei contenuti di Facebook, che poi è stato licenziato. In queste carte, si parla della “ActionDeboostLiveDistribution”, ovvero un progetto per colpire e azzerare l’engagement (diffusione dei post sulle bacheche dei follower, mi piace e condivisioni) degli utenti e delle pagine di destra, nascondendosi dietro alla scappatoia della limitazione dei “discorsi d’odio”. Ovvero quello che su Twitter è definito “shadowbanning”. Questi importanti documenti pubblicati da Project Veritas stanno spingendo diverse organizzazioni conservatrici americane, vittime della censura di Google e Facebook, ad intraprendere milionarie cause contro questi due colossi della Silicon Valley.

Attacco a CasaPound, tempistiche casuali?

Tornando all’eliminazione di CasaPound dalla piattaforma di Zuckerberg. Questo attacco gravissimo, che ha messo in discussione l’articolo 21 della Costituzione, è arrivato in seguito, e forse non casualmente, alla festa nazionale del movimento, Direzione Rivoluzione, che si è svolta a Verona, alla quale hanno preso parte diversi esponenti di spicco della Lega e di Fratelli d’Italia, tra questi Simone Pillon, Jari Colla, Andrea Ostellari, Ignazio La Russa, Andrea Delmastro, Stefano Bertacco e Elena Donazzan. Si può presumere che un fronte sovranista compatto non sia visto di buon occhio da chi detiene lo scettro del ministero della Verità. La chiusura delle pagine Facebook è arrivata proprio in seguito al discorso di Valerio Benedetti del Primato Nazionale dal palco allestito davanti a Montecitorio, durante la manifestazione contro il governo Conte bis organizzata da Giorgia Meloni.

Un’ultima riflessione in base a quanto esposto in questo articolo: le società americane, detentrici ormai del monopolio del web, stanno prendendo provvedimenti e pianificando iniziative basate chiaramente su una certa ideologia politica, che possono facilmente influenzare il voto dei Paesi occidentali. Agiscono come dei veri e propri editori, scegliendo a chi dare spazio e a chi toglierlo. Facebook e Google dovrebbero perciò essere sottoposti a normative e leggi nazionali, come una qualsiasi testata giornalistica e come una qualsiasi società che agisce in regime di monopolio. Perché non sarà ancora tollerabile che un privato decida del futuro democratico di un Paese, visto che le campagne elettorali si giocano proprio sul web.

Francesca Totolo

Commenti

commenti