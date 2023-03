Roma, 31 mar – Igor il russo è tornato. Non nel senso “latitante” del termine ma poco ci manca. Di sicuro, quanto avvenuto a Madrid e riportato da Tgcom24 delinea un quadro dell’uomo sempre tendente alla “ribellione” nonostante la detenzione in corso.

Guardia ferita in volto: il “ritorno” di Igor il russo

In Spagna, dove è recluso, Igor il russo soffre la detenzione dovuta alla condanna all’ergastolo, e lo sfoga alla sua maniera. Due anni fa il serbo Norbert Feher (questo il suo nome, poco citato in generale, così come la sua nazionalità) si era reso protagonista di un altro atto violento praticamente in modalità fotocopia, visto che ha ripetuto la scena in modo simile: appena uscito dall’isolamento ha aggredito le guardie carcerarie del penitenziario madrileno di Estremera utilizzando come coltelli delle piastrelle rotte. Uno dei due aggrediti è stato ferito in volto. Erano andati a prenderlo dalla cella di isolamento per una testimonianza da riferire in videoconferenza. Il contesto, l’udienza di un processo sulle vicende di Duenas.

“Vi ucciderò uno per uno”

La guardia carceraria colpita da Igor il russo ha accusato una ferita al volto lunga 7 centimetri: in pratica, uno squarcio. Successivamente all’attacco, Feher ha urlato verso gli altri: “Vi ucciderò uno per uno”. Gli addetti ai lavori della struttura definiscono, intervistati, la pericolosità dell’uomo: “Igor è estremamente aggressivo, si sente sempre in guerra e da anni terrorizza chi è incaricato di vigilare sulla sua incolumità”. Feher è detenuto in Spagna dal dicembre del 2017, dopo aver ucciso tre persone in Aragona. Ma era ricercato anche per altri omicidi avvenuti in Italia, le cui vittime erano state Davide Fabbri e Valerio Verri.

Alberto Celletti