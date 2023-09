Incredibile! Anche gli Lgbt possono far soffrire i figli: Tiziano Ferro si separa

Roma, 19 sett – Insomma, Tiziano Ferro si separa: notizia oltremodo sconvolgente. Oltre che impossibile, siamo seri. Perché quando c’è amore c’è amore, e i “genitori” Lgbt (immmaginando possano esserlo entrambi) si sa, sono migliori dei genitori etero. D’altronde è l’amore etero a essere inferiore, lo diceva negli ultimi anni anche quel fine filosofo di Giovanni Veronesi, maestro di medicina in maniera inversamente proporzionale alla sua comprensione della natura umana, ma sono dettagli. Il motivo era semplice: gli etero si amano per procreare, quindi utilitaristi. Per i gay è puro amore incondizionato, quindi sono più buoni. Come più buone sono le coppie gay per allevare la prole.

Tiziano Ferro divorzia

L’annuncio è di quelli tribolanti, peraltro molto attenti alla riservatezza, e per nulla incline alla necessità di far conoscere la propria vita a tutto il mondo: su instagram, Ferro parla del suo divorzio da Victor Allen, spiegando le modalità delle pratiche di separazione. Poi lo sfogo sui figli: “Attualmente trascorrono la maggior parte del tempo con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo con grande tristezza sono costretto a disdire gli impegni con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo”. Infine aggiunge: “Non si tratta di me e della mia salute. Si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Questo momento passerà. Ci vedremo comunque anche nella distanza. Vi voglio bene”.

Non ci crediamo, le coppie gay possono far soffrire i bambini?

Dai, è chiaramente una fake news. Orsù Tiziano, confessa tutto, è una burla. Per anni ci è stato detto che “piuttosto che dare in una famiglia fatta di tradimenti e violenze, meglio dare in affidamento i bambini alle coppie omosessuali”. Non c’è bisogno di una fonte, perché è una frase con cui i progressisti liberal ci hanno rotto i timpani per anni. L’idiozia di simili affermazioni si palesava da sola, ma quando si dicono le cose tutti insieme ci si sente – sempre tutti insieme – un po’ meno imbecilli. E allora, in pratica, il messaggio era che le presunte famiglie arcobaleno fossero aprioristicamente migliori di quelle naturali. Tralasciando la ignorata sofferenza di due bambini che non hanno mai avuto una mamma, ma vabbè, altri dettagli. Ora il noto cantautore ci lascia tutti sbigottiti: non può essere vero, perché – come dicevamo nell’introduzione, l’amore è amore, o meglio love is love, e non sia mai che sia composto da uomo e donna, che lì ci sono solo violenze, tradimenti e divorzi. Differentemente dagli arcobalenati, anzi no.

Stelio Fergola