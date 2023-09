Il nostro stomaco come secondo cervello

È appena passato il Ferragosto e l’estate ha raggiunto il suo apice. Tra ferie, vacanze, cene con gli amici e aperitivi quasi tutte le sere, il nostro fisico può arrivare a risentire di tutta questa mondanità a cui lo sottoponiamo.

Per chi ha familiarità con problemi legati allo stomaco e alla digestione, saprà sicuramente che gli stravizi e gli strapazzi della stagione estiva possono generare diversi problemi a livello gastrico. Senso di gonfiore, flatulenza, reflusso gastroesofageo potrebbero diventare compagni indesiderati delle nostre giornate di fine estate.

Molto spesso questi fastidi si presentano in persone che hanno già una certa familiarità con problematiche di questo tipo, ma spesso arrivano anche a ciel sereno, a chi non li aveva mai provati; è dunque fondamentale sapere come comportarsi per poter tornare al proprio benessere fisico e mentale.

L’importanza dello stile di vita.

Per far fronte al sopraggiungere di questi fastidiosi problemi è sicuramente importante mettere in atto uno stile di vita adeguato: no alla vita sedentaria e un grande sì a sport o passeggiate all’aperto per favorire la digestione. È importantissimo non saltare nessun pasto all’interno della nostra giornata: oltre ai fondamentali colazione, pranzo e cena, sarebbe consigliato fare uno spuntino a metà mattina e uno a metà pomeriggio, per non arrivare troppo affamati ai pasti principali e così evitare inutili abbuffate.

Una colazione sana aiuta fin dal mattino il nostro organismo a mettersi in moto nel modo più efficace, magari accompagnata da uno o due bei bicchieri d’acqua che svegliano e attivano il metabolismo.

Le nostre giornate dovrebbero quindi basarsi su una sana alimentazione che fortifichi il corpo, lo mantenga attivo e produttivo senza appesantirlo troppo nell’attività digestiva. Ci sono molti cibi da favorire e alcuni da evitare, anche se l’importante è non escludere nulla dalla nostra dieta, piuttosto è necessario calibrare le dosi e la frequenza per mantenere il nostro organismo sano e forte. Dunque è importante l’utilizzo di verdure di stagione, di proteine animali (o vegetali) dosando la presenza di grassi in ogni pasto.

La socialità estiva ci ha fatto uscire dal seminato e abbiamo esagerato con le mangiate e forse anche con gli alcolici: dopo gli stravizi estivi fatti di fritturine di mare sulla spiaggia, intingoli gustosi, apertivi o drink dopo cena si rende necessario ripulire il nostro corpo per tornare a dargli il suo antico vigore.

Per fare ciò, oltre a una particolare attenzione alla nostra alimentazione, favorendo carne magra, cibi poveri di grassi ed evitando cibi fritti o troppo piccanti, è importante anche il movimento: fare sport è la soluzione migliore, ma chi non ama la palestra o le attività sportive dovrebbe comunque cercare di dedicare parte della giornata al movimento. Che si tratti di una camminata, una corsetta o qualche esercizio fatto nel salotto di casa, tutto servirà a favorire il nostro benessere. Cerchiamo infatti di cogliere ogni occasione per spostarci a piedi, fare due passi e quindi metterci in movimento; una vita sana basata su una corretta alimentazione e sul movimento fisico sicuramente ci aiuterà ad evitare tutti quei fastidi legati all’appesantirsi del nostro stomaco.