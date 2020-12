New York, 28 dic – Il processo tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard va avanti ma, dopo l’allontanamento della Warner Bros dal set di Animali Fantastici, la sentenza mediatica è già stata emessa e per l’attore statunitense adesso arriva anche il “veto” di Netflix.

Via Johnny Depp da Netflix

Negli Stati Uniti e in Australia, lamentano i clienti della più grande piattaforma di streaming mondiale, Netflix avrebbe cancellato tutti i film che avevano per protagonista Johnny Depp. La decisione arriverebbe anche essa in seguito alla pronuncia di un tribunale inglese che assolveva il tabloid The Sun per aver chiamato Depp in un articolo “picchiatore di mogli” basandosi univocamente sulle dichiarazioni della ex moglie Amber Heard. Niente a che vedere, dunque, con la vera e propria causa tutt’ora in corso tra i due negli Stati Uniti, ma tanto è bastato perché una parte di Hollywood molto potente gli girasse le spalle.

La rivolta degli utenti e il “caso” LaBeouf

In Italia, attualmente, è ancora possibile trovare alcuni filma cui ha partecipato Johnny Depp. Dagli Usa, nonostante molti utenti abbiano minacciato di disdire l’abbonamento a Netflix in seguito all’epurazione, non arriva invece nessun passo indietro da Netflix, recentemente colpito anche dalle dichiarazioni della ex fidanzata dell’attore (fedele anti trumpiano) Shia LaBeouf. Anche lui è stato accusato di aver picchiato e sottomesso la cantante Fka Twigs con la quale aveva una relazione: lui lo ha ammesso ed è andato in rehab. Situazione del tutto diversa da quella di Johnny Depp.

Ilaria Paoletti