Roma, 28 dic – Vaccinatevi tutti, o ci aspettano ancora più morti e una situazione ulteriormente disastrosa dal punto di vista sociale, economico, culturale: lo ha detto – chi se non lui – Roberto Burioni, rispondendo a una follower su Twitter. Puntualizzando che il coronavirus, delle libertà che la Costituzione italiane sembrava garantire fino a febbraio scorso, se ne frega: e se per far scendere le cifre del contagio occorre calpestare anche i pochi diritti che sono rimasti inviolati, lo si faccia.

Si costringa i cittadini a vaccinarsi, consegnando un patentino sanitario; i contrari, coloro cioè che non accettano il Verbo dell’iniezione salvifica, subiranno la condanna alla morte civile. Un inferno di negazioni delle libertà, o addirittura negazioni di cure garantite dal Ssn. Che prima o poi – gli esperti «stellati» come Burioni ne sono sicuri – fiaccheranno qualsiasi volontà di non sottoporsi al vaccino.

«Ricordo a tutti quelli che propongono di togliere il diritto di voto o il diritto di curarsi a chi decide di non vaccinarsi che la Costituzione è stata scritta bene proprio per evitare che tali sciocchezze potessero tornare di moda». Così ha osato scrivere un’utente Twitter sotto un messaggio di Burioni. Che non significa: «Non vaccinatevi», ma semplicemente: «riflettiamo sulla china pericolosa a cui stanno portando certi discorsi». Apriti cielo. L’immunologo non solo le ha risposto ma ha retwittato il messaggio della malcapitata, esponendola alla gogna dei fans della sanitocrazia tanto cara a Burioni.

«Ricordo – ha quindi risposto piccato Burioni – che se non ci vacciniamo tutti quello che rimane di moda nel nostro Illuminato Paese è il COVID-19 con morti e relativo disastro economico, sociale e culturale. Perché il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente». Non c’è niente di meglio che bacchettare i recalcitranti con il solito cocktail di catastrofismo, ricatti morali e sensi di colpa instillati a suon cadaveri e recessione economica. Nel frattempo, dei dubbi sulla vaccinazione a gennaio che aveva espresso solo un mese fa, non vi è più traccia.

