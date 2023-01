Roma, 31 gen – Le diagnosi con il pendolino. Avete letto benissimo. La storia incredibile viene riportata da Tgcom24 ed è la “riedizione” di una terrificante puntata precedente avvenuta nel 2016.

Le diagnosi con il pendolino della dottoressa di Como

Striscia la Notizia torna su una faccenda che aveva visto l’inviato Max Laudadio impegnato già sei anni fa. Si tratta della incredibile storia di una dottoressa di Como che effettua da tempo immemore le diagnosi mediche con il pendolino. Sembra difficile anche solo da leggere, eppure è così. Non solo: queste diagnosi non sono esattamente gratis ma hanno un costo di 90 euro ciascuna. Nel 2016 il tg satirico si era fatto promettere dalla dottoressa che non avrebbe più svolto tale pratica: a quanto pare, una promessa disattesa.

Una “tecnica tollerata”. Ma l’Ordine ovviamente smentisce



L’inviato di Striscia, a quel punto, è andato a chiedere spiegazioni direttamente al presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi. Questo successivamente all’incontro con la stessa dottoressa che aveva definito le sue diagnosi con il pendolino “una tecnica tollerata”. Rossi, ovviamente (e per fortuna, aggiungeremmo noi) smentisce: “No non è possibile, il pendolino non è tollerato in campo medico perché non ha alcuna valenza scientifica“. La dottoressa, dal canto suo, non molla. Anzi, insiste: “Non sono l’unica in Italia che lo fa, l’ho anche detto che non è una tecnica scientifica, la diagnosi la faccio sulla base delle analisi del sangue che richiedo”.