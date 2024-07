La prevedibile gag francese: ora il Fronte Popolare non sa come governare

Roma, 15 lug – Lo avevano previsto in tanti, nostro presidente del Consiglio incluso, e alla fine sta accadendo: dopo le elezioni legislative francesi, chiuse con il secondo turno del 7 luglio, il vincente Nuovo Fronte Popolare non sa come governare, diviso sulla scelta del premier, come sottolinea l’Ansa.

Francia, Fronte Popolare nel caos: difficile anche trovare l’intesa sul premier

A parlare è il coordinatore de La France Insoumise, Manuel Bompard, il quale ha accusato questa mattina proprio il Partito socialista di “opporre un rifiuto costante, continuo a tutte le proposte sul tavolo”. Il tema è la scelta del premier da proporre al presidente Emmanuel Macron con l’adestione delle componenti del Nuovo Fronte Popolare. Bonpard ha usato parole piuttosto dure contro il segretario socialista Olivier Faure, accusato di fare “un’opposizione totale a ogni proposte diversa da quelle che sono uscite dal suo partito”.

I socialisti, in effetti si sono opposti sia alla proposta del presidente della regione de la Réunion, Huguette Bello, sia a quella del sindaco Lille , nonché figlia di Jacques Delors, Martine Aubry. La Bello era stata avanzata dal Partito comunista, e su quella Faure si era dimostrato più possibilista, ma alla fine aveva opposto un altro rifiuto asserendo che “i socialisti ritengono, ed è normale, che il partito che ha vinto le elezioni europee a sinistra, è i Partito socialista, il partito in queste elezioni legislative che ha maggiore dinamismo è il gruppo socialista”.

Tutti contro Le Pen, e poi?

Si tratta di scenette a cui siamo abituati in Italia ma da cui anche la Francia non è esente, sia per il suo sistema elettorale a doppio turno che per le palesi difficoltà riscontrate dalle forze più “sistemiche” – per così dire – dal 2017 in avanti. Le forze evidentemente diverse che hanno sconfitto la Le Pen, ora, dovranno fare i conti con la realtà.