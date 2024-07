La Tanzania rimpatriando un milione di rifugiati del Burundi lancia un messaggio chiaro

Roma, 6 lug – La Tanzania è uno dei paesi piu’ ricchi dell’Africa orientale. Siamo parlando inoltre di uno Stato pacifico, e in tal senso non deve sorprendere che molti africani vi cerchino rifugio, e tra di essi più di un milione è proveniene dal vicino Burundi.

Tanzania, il rimpatrio dei rifugiati del Burundi

In passato in Burundi ci sono stati molte tensioni che hanno visto i suoi abitanti lasciare il Paese, ma di recente la situazione è migliorata. Sarebbe facile pensare che nonostante questo molti rifugiati burundiani siano rimasti in Tanzania cercando casa e lavoro come avviene in Europa, ma non è cosi: constatato il miglioramento oggettivo della situazione, le autorità della Tanzania non hanno perso tempo per rimpatriare.

Un rimpatrio “facile”

Per noi rimandare a casa i rifugiati sembra spesso impresa proibitiva. Non così in Tanzania, dove insistono sul fatto che i rimpatri siano stati volontari. Però, a parte le dichiarazioni ufficiali, c’è da constatare una maggiore facilità delle operazioni rispetto all’Europa. Lì, infatti, i rifugiati non ricevono sussidi, di conseguenza è meno complicato avviare pratiche per “tornare indietro”. In questo momento nel Paese africano restano circa centomila rifugiati nei campi profughi, ma il governo punta a riportare a casa anche questi entro il dicembre del 2024.

La Tanzania non è l’unico Paese africano a usare il pugno di ferro contro immigrati e rifugiati, e lo scopo è ovvio: tutelare i suoi cittadini e proteggere le sue frontiere. Un’attività che prosegue, nonostante il Paese abbia aderito alla convenzione Onu del 1951 sui rifugiati. La morale è chiara: se esiste la volontà politica, tutto si può fare, con le dovute differenze…

Giuseppe De Santis