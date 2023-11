La vicenda Tim dimostra tutta l’impotenza dello Stato italiano

Roma, 6 nov – Tim nazionalizzata, anzi no, anzi forse, anzi per nulla. Lo sfondo drammatico della vicenda che sta interessando la compagnia telefonica italiana è questo. Sulle notizie presenti si può anche chiacchierare, per carità, ma restano superfici in una questione ben più seria: quella dell’impotenza. Ovviamente adeguatamente mascherata.

Tim nazionalizzata per finta

La tanto pompata nazionalizzazione di Tim non è mai avvenuta né avverrà mai, quanto meno nel reale senso del termine. Sulla stessa stampa mainstream qualcuno aveva iniziato a parlare anche di “semi-nazionalizzazione”. Noi, dal canto nostro, l’anno scorso constatavamo come ad appena due mesi dall’entrata in carica del governo Meloni, che di tale questione parlava addirittura da prima delle elezioni, si fosse già cambiato registro. La nazionalizzazione tanto promessa incontrava i primi ostacoli. Come al solito, relativi all’impotenza economica dello Stato. Incapace di non recuperare soldi sul bonus al 110% edilizio (abolito e “richiesto” parzialmente indietro a suon di tasse), figuriamoci di statalizzare un’azienda con i pochissimi mezzi di investimento che gli sono rimasti.

La – triste – cronaca

Sulla cronaca non c’è che da evidenziare la malinconia che forse verrà mascherata pure da gloria (qualcuno ci ha provato dopo il disastro Ita, quindi c’è da aspettarsi si tutto). Tim che accetta l’offerta Kkr, ovvero il fondo americano che era interessato all’acquisto, Vivendi – che detiene oltre il 25% delle azioni dell’azienda – che si inalbera e promette guerre legali per le mancate comunicazioni alle assemblee dei soci. Ma è tutta roba che vale il giusto, ossia molto poco. Serve per le chiacchiere, non per le sostanze da affrontare. Lo Stato “nazionalizza” di Tim – nella migliore delle ipotesi – con il contributo essenziale di un fondo privato. In pratica, non nazionalizza un bel nulla. Statalizzare vuol dire una cosa precisa: si potrebbe almeno evitare di prendere in giro i pochi che sono interessati alla questione.

Stelio Fergola