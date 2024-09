Lagos punta ai trasporti lagunari per ridurre traffico e inquinamento

Roma, 28 set – Coi suoi 20 milioni di abitanti Lagos e’ una delle citta’ piu’ congestionate non solo dell’Africa ma del mondo visto che la sua rete stradale non e’ sufficiente per accogliere l’altissimo numero di veicoli che ogni giorno si riversano su di essa.

Lagos sfida il traffico

Se questo non fosse gia’ abbastanza grave questo traffico genera anche alti livelli di inquinamento visto che le auto stanno ferme per ore nel traffico e bisogna ricordare che spesso si tratta di auto vecchie che consumano e inquinano di piu’.

Per far fronte a questo problema di recente e’ stata aperta una linea ferroviaria leggera ma questa ha portato pochi benefici visto che la popolazione di Lagos tende ad aumentare ogni anno e per tale motivo le autorita’ di Lagos puntano a usare la sua laguna per ridurre traffico e inquinamento.

Visto che la gente vive sulla terraferma ma gli uffici si trovano in una delle tante isole della laguna che costeggia la capitale economica della Nigeria le autorita’ locali assieme all’agenzia di sviluppo francese AFD stanno lavorando assieme per creare una rete di traghetti che possa trasportare le persone usando le vie d’acqua e l’obiettivo e’ di creare nei prossimi tre anni 15 rotte lagunari riducendo cosi’ il traffico e i tempi di trasporto.

Battelli ecosostenibili

Per rendere i battelli ecosostenibili l’AFD punta a introdurre battelli elettrici che verranno ricaricati da generatori a energia solare e a gas naturale compresso e la loro presenza permettera’ di trasportare 10 milioni di persone al mese. Questo progetto avra’ un costo di 410 milioni di euro ed e’ un altro esempio positivo di come aiutare gli africani nei loro paesi e in questo caso e’ anche oggetto di studio da parte di altri paesi africani che vogliono introdurre un sistema simile per ridurre traffico e inquinamento e rendere le loro citta’ piu’ vivibili.

Giuseppe De Santis