Lampedusa, il super sbarco in pieno autunno si aggiunge ai 10 della sola giornata di ieri

Roma, 21 nov – Lampedusa vive l’ennesimo sbarco, come riporta Tgcom24, dando “continuità” al flusso di clandestini che assediano l’isola e l’Italia.

Lampedusa, il “maxi” sbarco: 400 clandestini in una botta sola

L’isola di Lampedusa dunque “riceve” l’ennesimo sbarco con ben 400 clandestini a bordo, al termine di una giornata convulsa, fatta ancora una volta di morti in mare, caos e flussi continui. Si tratta di un peschereccio, attraccato al molo commerciale dell’isola, agganciato e scortato dalle unità della Guardia costiera. Un approdo che si aggiunge ai ben dieci precedenti, avvenuti solo nella giornata di ieri: l’hotspot ha ricevuto la bellezza di 900 clandestini in totale. Il flusso non ha alcuna intenzione di assestarsi neanche in autunno, neanche con il maltempo che – come è logico che sia – diventa sempre più frequente. E i rischi salgono vertiginosamente, per tutti.

Caos e morti

La follia dei viaggi che mettono a rischio la vita non cessa, intanto. Parliamo, in questo caso, di una barca con 53 clandestini a bordo, partita da Sfax, in Tunisia, naufragata dopo le 14 nelle acque territoriali italiane: 43 di loro sono stati recuperati dalla Capitaneria di porto, altri due dai pescatori locali. Gli altri non ce l’hanno fatta: tra questi, una bambina di 2 anni deceduta mentre la motovedetta la stava conducendo al porto. C’è anche chi si è salvato nuotando fino agli scogli, chi aggrappandosi alle rocce di Capo Ponente, di arrivando fino a Muro Vecchio.