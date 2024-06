L’Angola punta sul solare per elettrificare le zone rurali

Roma, 22 giu – Sono ancora tanti gli abitanti dell’Angola che non hanno accesso all’elettricità: il problema è particolarmente acuto nelle zone rurali dove la mancanza di forniture impedisce la crescita economica. Per risolvere questo problema il governo angolano ha stipulato un accordo con la societa’ Off-Grid Europe al fine di ottenere 62.250 impianti ad energia solare e fornire elettricita’ a circa 350 mila persone.

Angola, energia solare per il futuro

Il progetto si estende su quattro provincie e consiste in pannelli solari e batterie che forniscono elettricita’ a famiglie o imprese in lughi dove non ci sono cavi elettrici e quindi i pannelli solari sono la sola fonte di energia. Questo progetto non e’ un caso isolato visto che la stessa societa’ che installera’ queste centrali solari sta lavorando per fornire elettricita’ nelle zone piu’ remote dell’Angola e punta a farlo nei prossimi 3-5 anni.

Metà rinnovabili

C’è da dire che questi progetti fanno parte di un piano più ampio che ha come obiettivo quello di produrre, per il 2027, il 50% di energia usando fonti rinnovabili e da questo punto di vista l’Angola ha grosse potenzialità. Si stima che il suo potenziale solare sia infatti di 16,3 gigawatt, quello eolico di 3,9 gigawatt e quello idroelettrico di 18 gigawatt. Per ora si tratta di stime non tradotte nella realtà, ma è plausibile che nei prossimi anni i progetti per produrre elettricità da fonti rinnovabili aumenteranno, anche perché la riduzione dei sussidi ai combustibili fossili renderà l’energia prodotta da fonti rinnovabili meno cara di quella proveniente da fonti fossili.

Giuseppe De Santis