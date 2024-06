Algeria, turisti nuova frontiera di sviluppo? La situazione

Roma, 23 giu – Quando si parla dell’economia algerina, la prima cosa che viene in mente sono i suoi immensi giacimenti di petrolio e gas: effettivamente le entrate dagli idrocarburi permettono a questo Paese africano non solo di coprire tutte le importazioni ma anche di finanziare un generoso stato sociale. Per quanto importanti però, le entrate generate dall’esportazione di petrolio e gas non sono sufficienti a ridurre gli alti tassi di disoccupazione: per questo il governo vuole promuovere l’Algeria come destinazione turistica.

Algeria, turismo nuova via

Il potenziale in questo settore è immenso, visto che in Algeria ci sono molti luoghi incontaminati fino ad ora poco sfruttati e promossi nell’ottica del turismo e dll’arrivo dei visitatori, specie se si fa un paragone con Marocco e Tunisia, due paesi che hanno un settore nel campo piuttosto sviluppato. Per capire quanto ci sia da fare, basti pensare che mentre il Marocco nel 2023 ha ricevuto 14,5 milioni di turisti l’Algeria ne ha ricevuti solo 3,3 milioni e di cui 1,2 milioni erano connazionali emigrati all’estero.

Tanto lavoro da fare

Le cose da fare sono tante, a partire dal sistema dei visti, alla mancanza di mezzi di trasporto. Quantomeno il governo algerino sta iniziando a muoversi approvando la costruzione di nuovi hotel e dando il via libera a duemila progetti turistici e iniziando a restaurare 120 siti al fine di accogliere piu’visitatori. Per capire l’importanza di questo piano è importante notare che il turismo genera in Algeria 543,500 posti di lavoro ma questa cifra potrebbe aumentare enormemente se il numero di visitatori aumentasse.

Giuseppe De Santis