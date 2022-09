Roma, 3 set – Il manifestante Lgbt sale sul palco, superando le transenne e attaccando verbalmente Giorgia Meloni, come riportato anche su Adnkronos.

Lgbt: “Voglio il diritto a matrimonio e adozione”. Meloni: “Io quello a pensarla in modo diverso”

Il ragazzo, munito di immancabile bandiera arcobaleno Lgbt, sale sul palco e comincia a parlare alla Meloni durante un comizio. In modo piuttosto acceso, il giovane cita la solita richiesta di “uguaglianza” e ovviamente degli onnipresenti “diritti”. Puntando l’indice al presidente di FdI, quasi esprime un diktat: “Voglio il diritto a matrimonio e all’adozione”. Ovviamente condito dal solito sedicente indignato “vado via dall’Italia!”. La risposta della Meloni, piuttosto pacata, non si fa attendere: “Non devi scappare all’estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia. Si può non essere d’accordo, io e te non siamo d’accordo e ci rispettiamo non essendo d’accordo. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi”.

La diplomazia dialettica

In seguito, la Meloni l’ha messa sul diplomatico, confermando l’atteggiamento pacato durante lo scontro: “Gli facciamo un applauso. Rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono, lo voglio ringraziare per essere salito sul palco e rivendicare quello che ritiene giusto”. E sulle elezioni, dice: “Diremo cosa si può fare e faremo quello abbiamo promesso e quando dovremo prendere misure impopolari spiegheremo perché dobbiamo prenderle, nell’interesse della nazione”. Infine, la stoccata alla stampa: “Non leggo più i giornali, vado avanti per la mia strada e Repubblica dica quello che vuole, vengo a parlare con voi, mi interessa il vostro giudizio. Voglio ringraziare gli italiani, perché quello che dicono i dati e che neanche loro si fanno più filtrare il messaggio, lo hanno capito il gioco e vengono ad ascoltarlo direttamente il messaggio, poi possono condividerlo e non condividerlo, ma qui non ci sono dei mostri, qui ci sono persone libere e forse il problema è proprio quello”.