Il PR digitale (in inglese Digital PR, dove PR è un acronimo per pubbliche relazioni) è una strategia utilizzata per migliorare l'immagine e la visibilità di un brand tramite l'attività in Rete. Il concetto è simile a quello delle pubbliche relazioni tradizionali, ma offre l'opportunità di raggiungere un pubblico molto più ampio che non può essere intercettato con i tradizionali metodi offline. Operatori specializzati possono dunque migliorare la percezione e visibilità di un brand attuando una serie di interventi e misure di PR Digitale

Digital PR vs. PR tradizionali

Le pubbliche relazioni tradizionali implicano il networking con giornalisti, case editrici e televisioni per essere presenti nelle pubblicazioni cartacee e nelle trasmissioni TV. Un tempo, l’obiettivo di un pubblicitario specializzato in PR era dunque quello di includere i propri clienti in giornali, riviste, radio e televisione. La maggior parte delle persone che si sono specializzate in pubbliche relazioni tradizionali ha spostato la propria attenzione per includere il PR digitale, così come in questo settore sono entrati nuovi soggetti specializzati. In generale, è bene considerare che l’esperienza nelle pubbliche relazioni tradizionali può non essere da sola sufficiente ad un’attività efficace nel web.

Ciò che è certo, è che con la crescita di Internet ci sono molte più strade possibili da utilizzare per promuovere un’impresa. Le pubbliche relazioni digitali includono un’ampia varietà di possibilità di marketing come essere intervistati da pubblicazioni online, aumentare la propria presenza online e utilizzare il potere interattivo dei social media per ulteriore crescita e riconoscimento.

L’obiettivo delle PR digitali

Le PR digitali e le PR tradizionali condividono un obiettivo in comune, poiché entrambe puntano a migliorare la reputazione di un cliente e aumentare la sua visibilità nel pubblico di destinazione. Entrambe sono strategie per rendere più riconoscibile un marchio. La principale differenza tra loro è la scelta dei metodi utilizzati per raggiungere questo obiettivo.

Le Digital PR mirano a rafforzare il valore del marchio utilizzando strumenti digitali. Costruire un marchio forte nell’era digitale in cui il mare di concorrenti è in costante crescita può essere impegnativo, ma esiste un’ampia varietà di metodi che possono essere utilizzati per aumentare la visibilità ed essere competitivi.

Affidarsi a un’agenzia seria è sempre la migliore scelta, perché la Rete, ancora meno degli strumenti offline, non è adatta per l’improvvisazione. Saper scegliere come muoversi, quali canali contattare, quali prezzi applicare alle proprie campagne, porsi nel modo giusto con gli interlocutori, fa parte del bagaglio che una buona agenzia di Digital PR deve avere.

Se ti affiderai ai professionisti giusti per le tue PR digitali, riuscirai a migliorare in modo sensibile identità e visibilità del tuo marchio e la tua presenza online. Una campagna mirata può fare una grande differenza nello stabilire la tua identità online e ciò che rende unico il tuo brand.