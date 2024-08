Libia, nuove espulsioni: centinaia di clandestini rimpatriati

Roma, 25 ago – Pur essendo un paese sull’orlo della guerra civile, la Libia attrae molti immigrati clandestini provenienti da altri paesi africani attratti dalle maggiori opportunità economiche che questo stato ancora offre per via delle entrate petrolifere. Vista la debolezza dello Stato centrale, sarebbe facile pensare che i clandestini africani rimangano li senza problemi, ma non è così, visto un pugno di ferro che stiamo testimoniando in questi mesi contro la clandestinità e che continuiamo ad osservare con gli ultimi aggiornamenti.

Libia, azione contro i clandestini

A tale proposito poche settimane fa le autorita’ libiche hanno rimpatriato 158 clandestini nigeriani composti da 77 maschi, 45 donne, 26 bambini e 10 neonati. In totale sono 1776 i clandestini nigeriani espulsi dalla Libia. Vista la determinazione delle autorità, è probabile che il numero possa salire ancora , anche perche’ molti nigeriani sono accusati di commettere crimini nel campo della prostituzione, del traffico di droga e dei rapimenti. Un’azione, insomma, necessaria anche per l’ordine pubblico.

Queste deportazioni di nigeriani però non sono un caso isolato, visto che di recente dalla Libia sono stati espulsi anche 700 clandestini provenienti da Egitto e Niger. Quanto sta avvenendo il Libia dimostra ancora una volta come sia’ possibile espellere immigrati clandestini, a patto di avere la volontà politica di farlo. All’Italia, un Paese con molti più mezzi, manca essenzialmente quell’approccio. E i risultati, purtroppo, li abbiamo sott’occhio.

Giuseppe De Santis