Malefici, il nuovo saggio di Borgonovo per rompere gli incantesimi del pensiero unico

Roma, 9 lug – Una riflessione profonda e necessaria per comprendere a pieno le dinamiche che sottostanno all’idea di democrazia portata sul palmo di mano, quasi come fosse investita di luce divina, dalle “élite sedicenti liberali” che, in questo viaggio al termine della notte d’Europa, sta prendendo sempre più piede nella cosiddetta società occidentale. Questo il tema principale di Malefici, il nuovo saggio di Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, edito da Signs Publishing: un corpus di riflessioni sul potere sempre più opprimente e pervasivo della postmodernità neoliberale avvolta dal progressismo.

Come contrastare i malefici del nostro tempo

Un titolo che richiama la reale natura di questa minaccia diretta alla libertà fisica e storica dell’uomo da parte di piccoli gruppi di potere, i quali si sentono depositari di una coscienza superiore, pensando di poter imporre una “nuova normalità” completamente estranea a quello che è il solco tracciato dalla civiltà europea secoli or sono. Nel continuo disgregamento di ogni confine e vincolo identitario, spirituale e politico, dove mancano punti di riferimento per potersi orientare nel fango di questa epoca degradata, sono in tanti a percepire il peso, mortale, dell’affilata scure brandita da questo sistema via via sempre più intollerante e oppressivo. Dobbiamo allora capire quale sia la battaglia da combattere e, come afferma lo stesso Borgonovo, come rompere gli incantesimi del pensiero unico.

Riscoprire il vero senso di “libertà”

Questa è una guerra che arriva da lontano, un conflitto con radici ben profonde e che affondano nella essenza spirituale dell’essere umano stesso. Il testo di Borgonovo ha il merito di chiarire il meccanismo di questa tendenza nichilista, mostrandone tutte le caratteristiche e fondamenti. Questi incantesimi interferiscono con i pensieri limitando le azioni di ognuno di noi, avvolgendo di fitta nebbia l’esistenza e annullando ogni avvenire o progetto futuro. Ora è il momento di riscoprire il vero senso della parola “libertà“.

Andrea Grieco