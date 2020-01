Roma, 2 gen – La saga del politicamente corretto procede spedita. Così la Marvel ha assicurato che presto tirerà fuori il primo supereroe transgender. Chi l’avrebbe mai detto che la casa di produzione americana, dopo aver annunciato lo scorso marzo che era giunto il momento di sfornare un supereroe dichiaratamente gay, avrebbe gettato il cuore oltre il genere? E quando esattamente potremo ammirare nei cinema questo imperdibile personaggio? “Molto presto”, ha fatto sapere Kevin Fiege, capo di Marvel Studios, durante un incontro con la New York Film Academy.

Tutto pronto

Il trans con i superpoteri comparirà “in un film che stiamo girando in questo momento”. Tutto pronto insomma, basta avere ancora un po’ di pazienza per poter apprezzare l’ennesima trovata correct dell’universo cinematografico targato Marvel. Molto probabilmente il fenomenale transgender, stando ai primi indizi, dovrebbe comparire in Thor: Love and Thunder, che uscirà nel 2021.

Nel 2020 dovrebbe inoltre arrivare The Eternals, film in cui la Marvel presenterà il suo primo personaggio gay. Mentre in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrebbe spuntare un supereroe asiatico-americano. “Abbiamo constatato il successo di ‘Captain Marvel’ e ‘Black Panther’ – ha dichiarato Feige – e vogliamo realizzare film che riflettano l’eterogeneità del nostro pubblico, vogliamo che ognuno dei nostri spettatori possa ritrovarsi su grande schermo”.

Alessandro Della Guglia