Merano, il neosindaco svela il vero volto: “Il tricolore non mi piace”

Roma, 21 mag – Dopo giorni di polemiche per il rifiuto di indossare la fascia tricolore durante la cerimonia d’insediamento, il neosindaco di Merano Katharina Zeller ha pensato bene di rincarare la dose. In un fuori onda diffuso dall’emittente locale TV33, la prima cittadina afferma senza mezzi termini: “Ovviamente siamo in Italia. Ma il tricolore non è una cosa che mi piace molto”.

Il sindaco di Merano contro il tricolore

Parole che, se da un lato chiariscono molto bene la sua posizione, dall’altro la inchiodano a una visione profondamente estranea – e forse ostile – alla nazione che dovrebbe rappresentare. A nulla valgono le goffe giustificazioni arrivate poco dopo con un comunicato stampa in cui Zeller tenta di spostare l’attenzione sulla “provocazione” subita da un avvocato, colpevole a suo dire di averle imposto la fascia “fuori dalle pratiche locali”. E nemmeno i tentativi di Repubblica di far passare il gesto come un atto di protesta contro fantomatiche pressioni della destra. La realtà è che le sue parole vanno ben oltre il contesto contingente. È il simbolo stesso dell’Italia a essere rigettato. Che l’Alto-Adige viva da sempre una complessa dialettica identitaria è cosa nota. Ma c’è un limite a tutto. Qui non si parla di folklore locale, né di rispetto per una storia particolare. Qui siamo davanti a un’amministratrice pubblica che rifiuta il simbolo della Repubblica. Un gesto che, in qualsiasi altro paese europeo, avrebbe causato dimissioni immediate, se non un’indagine per oltraggio alle istituzioni.

Rispetto per tutti, tranne per l’Italia

Zeller ha scelto il medaglione cittadino al posto della fascia nazionale. Una scelta che suona come una dichiarazione d’intenti: prima Merano, poi (forse) l’Italia. E il fatto che nessuno, nei ranghi dell’attuale centrosinistra e della cosiddetta “autonomia responsabile”, abbia ancora preso le distanze, dice molto su chi siano realmente i nuovi padroni del Nord. In un’epoca in cui si pretende rispetto per ogni identità – etnica, linguistica, di genere – è curioso notare quanto poco rispetto venga mostrato per l’identità italiana. Il tricolore non piace alla Zeller? Il problema non è il tricolore. Il problema è chi lo disprezza mentre occupa una carica pubblica in Italia, con i soldi degli italiani, nella Repubblica italiana.

Vincenzo Monti