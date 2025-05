Scarpe da corsa: come sono cambiati i prezzi negli ultimi anni (2022-2025)

Le scarpe da running rappresentano uno dei segmenti più dinamici nel mercato dell’abbigliamento sportivo. L’interesse per questa disciplina, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, ha infatti influenzato le scelte dei consumatori e, di conseguenza, i prezzi dei principali brand.

Ma come sono cambiati effettivamente i prezzi negli ultimi anni? Vediamo di scoprirlo subito, analizzando l’andamento dei costi nel periodo 2022-2025 e le strategie adottate dai principali produttori.

Andamento dei prezzi dal 2022 al 2025

Secondo un’analisi di idealo.it, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, i prezzi e la domanda di scarpe da running hanno registrato variazioni significative. Le fluttuazioni hanno seguito i trend di mercato, premiando i marchi capaci di introdurre tecnologie avanzate e materiali sostenibili, mentre altri hanno mantenuto un approccio più conservativo sul fronte dei costi.

Asics si conferma leader di mercato con una domanda del 24,15%, seguita da Hoka al 12%, un marchio che ha saputo consolidare la sua presenza grazie al comfort e all’innovazione tecnologica.

Nike e New Balance, con rispettivamente l’11,17% e il 10,03%, mantengono una posizione solida, puntando su modelli ad alte prestazioni e collaborazioni esclusive. Brooks Sports segue con un 8,72%, mentre Adidas registra un’ottima performance con l’8,54%, grazie a collezioni che combinano design e funzionalità.

Anche Salomon (8,12%) e Mizuno (5,76%) hanno rafforzato la loro presenza nel mercato, grazie all’affidabilità dei modelli tecnici. Infine, La Sportiva (5,36%) e Saucony (6,14%) si distinguono in particolare nel segmento del trail running, con modelli apprezzati per la resistenza e la trazione sui terreni impervi.

Fattori che hanno influenzato l’andamento dei prezzi

L’andamento dei prezzi delle scarpe da running è stato determinato da una serie di fattori chiave. In primo luogo, l’aumento dei costi delle materie prime ha inciso sui prezzi finali. La ricerca di materiali più sostenibili e performanti ha contribuito a un lieve incremento dei costi di produzione, riflesso poi sui prezzi al dettaglio.

Un altro elemento rilevante è stata l’innovazione tecnologica. I principali brand del settore hanno investito in nuove tecnologie per migliorare il comfort, la stabilità e le prestazioni delle calzature. Asics, Hoka e Brooks Sports, in particolare, hanno puntato su sistemi avanzati di ammortizzazione e su suole più resistenti, influenzando inevitabilmente i costi di produzione.

In più, la crescente domanda ha portato a un adeguamento dei prezzi. La maggiore richiesta di modelli specifici, soprattutto per l’utilizzo su lunghe distanze e per il trail running, ha favorito un aumento dei listini, in particolare per i marchi più apprezzati dai runner professionisti e amatoriali.

Prospettive future del mercato delle scarpe da running

Guardando al 2025 e oltre, il mercato delle scarpe da running sembra orientato verso una maggiore sostenibilità e un ulteriore sviluppo tecnologico. I brand più rilevanti, come Asics, Hoka e Brooks Sports, stanno investendo in materiali riciclati e tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, pur mantenendo elevate le prestazioni tecniche.

In parallelo, l’innovazione continuerà a essere un pilastro per la competitività sul mercato. Si prevede l’introduzione di nuovi materiali ultraleggeri e di tecnologie di ammortizzazione sempre più avanzate, per migliorare l’esperienza di corsa e garantire maggiore comfort.

Infine, la domanda di scarpe da running di alta gamma continuerà a crescere, spinta sia da una maggiore consapevolezza dell’importanza del comfort e della protezione durante la corsa, sia dall’incremento del numero di praticanti. I marchi leader nel settore sembrano pronti a rispondere con modelli sempre più performanti, confermando il trend positivo dei prezzi anche nei prossimi anni.