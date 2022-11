Roma, 13 nov – Enrico Montesano indossa una maglietta della Decima Mas e al mondo politicamente corretto saltano le coronarie. Saltano, per lo meno, a Selvaggia Lucarelli, che seppur morbida nei toni va a cercare talmente nel profondo da risultare ridicola, dandosi pure il tono della superiore.

Montesano con la maglietta Decima Mas

Montesano indossa la maglietta Decima Mas durante le prove del programma televisivo “Ballando con le stelle”, di cui è stato appena ospite. La guardiana della democrazia Selvaggia Lucarelli non ci sta, e su Twitter denuncia il gravissimo atto con queste parole: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo.”

La domanda sorge spontanea: e quindi, cara Lucarelli? Ci dica qual è il suo personale programma: vuole arrestare Montesano? Si rivolga alle autorità competenti, visto che ci tiene tanto.

La replica dell’attore su Facebook

Montesano, senza scrivere niente in principio, aveva postato su Facebook una foto con la tessera del Psi e con un ritratto di Che Guevara sullo sfondo. Con poche parole, così, l’attore liquidava la ridicola polemica della sedicente giornalista. Successivamente, la foto è stata cancellata in favore di un più laconico: “Buona domenica amici. Le strumentalizzazioni lasciamole ad altri”. Indipendentemente da quale sia il pensiero politico di Montesano e la sua passione o meno per la Decima Mas – e ovviamente del fatto che sia liberissimo di mettersi qualsiasi maglietta egli desideri, con buona pace delle coronarie della Lucarelli – la risposta pare da vero signore. Soprattutto, da persona matura.

Stelio Fergola