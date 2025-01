Musk su Welcome to Favelas: il futuro dell’info-trash

Roma, 23 gen – Elon Musk sembra non voler uscire dai nostri feed social: dopo averlo visto per 48 ore filate con il braccio alzato e aver monopolizzato gli articoli di Repubblica, ora si annuncia un’altra situazione a dir poco interessante, almeno per i suoi possibili sviluppi nell'”info-sfera globale” (per dirla alla Giuli).

Musk su Welcome to Favelas

Ora si definisce “media indipendente“, ma sappiamo tutti che cos’è Welcome to Favelas. Dal 2013 Welcome to Favelas diffonde sui social i video reali e trash che ricevono dalle borgate romane o dalle periferie italiane. Una forma di “citizen journalism” disincantata e soprattutto senza filtri, spesso al centro delle polemiche ma che ha cambiato alcune regole del gioco. Da qualche tempo infatti la pagina sembra essersi data un tono e un obiettivo: “fare guerra” alle testate giornalistiche di punta. In un’intervista del 2023 Massimiliano Zossolo, fondatore della pagina, ha riassunto così la rivoluzione creata con i video delle “Favelas” italiane: “Crediamo che presto i media tradizionali si interesseranno a realtà come la nostra e vorranno comprarle. Si creeranno due linee editoriali distinte e parallele, perchè le testate hanno bisogno del tipo di contenuti che noi diffondiamo e della rapidità con cui condividiamo tale materiale. Il futuro è questo e le redazioni sarebbero totalmente miopi a non vederlo. Oggi qualsiasi 16enne con lo smartphone sa dare una notizia con giorni di anticipo rispetto a un Tg5. Abbiamo fatto scuola, anche a volte sbagliando. Ma abbiamo inventato un genere“. Un metodo che negli anni li ha fatti andare spesso incontro all’accusa di essere di destra. Accusa sempre categoricamente smentita. Un metodo che però negli anni li ha resi una delle fonti primarie del “giornalismo serio“, scavalcando perfino la Polizia. La pagina di Welcome to Favelas oggi raggiunge 1milione di follower, un vero tesoro per un’esperienza a nata dal nulla e senza editori. E proprio oggi hanno lanciato con un post una comunicazione tutt’altro che scontata: “Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti europei di Elon Musk hanno avuto un incontro con gli amministratori di realtà social legate al mondo dell’informazione indipendente, tra cui, per l’Italia, Welcome to Favelas. Al momento, le parti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma l’incontro è stato giudicato dai partecipanti come necessario e molto stimolante“. Al momento poche testate hanno ripreso la notizia, l’unica cosa certa è che sulla pagina sono fioccate tonnellate di commenti negativi, tutti intonati al leitmotiv “vi state vendendo“. Qualsiasi sia la verità che al momento non conosciamo, possiamo tranquillamente affermare che avrebbe molto senso puntare sulle pagine degli outsider dell’informazione per arrivare al cuore dell’Italia. Quella che ha sempre preferito un video di bomba anarchica ad un articolo di Berizzi.

Sergio Filacchioni