“Non c’è invasione migranti”: parola di Papa Francesco

Roma, 23 settembre – Il pontefice ha parlato dagli Incontri sul Mediterraneo a Marsiglia e lanciato il solito appello per i porti aperti: “La soluzione non è respingere”, ha detto il Papa tuonando contro quelle che secondo Francesco sono “propagande allarmiste”.

Il Papa per i porti aperti

Sul tema dei migranti Papa Francesco, in visita a Marsiglia, lancia un appello perché il Mediterraneo smetta di essere “un mare mortuum“. Parlando dei porti chiusi ha sottolineato che “due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: ‘invasione’ ed ‘emergenza’. Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita”. Secondo il Papa la soluzione a questo fenomeno epocale è “assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un’accoglienza equa da parte del continente europeo, nel contesto di una collaborazione con i Paesi d’origine”. Strappalacrime, ma insufficiente come al solito.

Sergio Filacchioni