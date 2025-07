“Quattro inquilini e un funerale” – Fantasmi, traslochi e altre seccature: il nuovo romanzo di Olga Tordonato

Roma, 17 lug – Milano, città veloce, di luci, aperitivi e… appartamenti infestati. Nel suo nuovo romanzo Quattro inquilini e un funerale, l’autrice e sceneggiatrice Olga Tordonato ci regala una commedia grottesca che mescola ironia, malinconia e presenze paranormali con molto più carattere della media condominiale.

Il nuovo romanzo di Olga Tordonato

I protagonisti, Fanny e Pietro, coppia glamour del mondo editoriale, hanno una dipendenza: cambiare casa. Lo fanno spesso, con poco entusiasmo e tanti dubbi. Ma la ricerca della dimora perfetta prende una piega imprevista quando si imbattono nell’agenzia Dimore Perdute – il nome è tutto un programma – e in una galleria di stanze scricchiolanti, corridoi sospetti e figure che sembrano venute da… altrove. In un crescendo surreale che attraversa vivi, morti e mezzi medium, i due protagonisti si ritrovano coinvolti in un viaggio dove la realtà si piega all’immaginazione e dove ogni appartamento ha una storia da raccontare. E non tutte sono finite bene.

Una storia brillante e originale

Quattro inquilini e un funerale è una storia brillante e originale, in perfetto equilibrio tra commedia e mistero, che riflette con leggerezza sulle nostre inquietudini più profonde: dove ci sentiamo davvero “a casa”? E siamo sicuri che i fantasmi peggiori non siano quelli che ci portiamo dentro? Pubblicato da Il Seme Bianco Editrice Roma, il libro è già disponibile in preordine e sarà in tutte le librerie e store online dal 24 luglio. Attenzione: dopo averlo letto, potresti guardare il tuo salotto con occhi diversi.

