Roma, 12 mag – Per qualche “eroe umbro” il parcheggio occupato merita solo fucilate. Non ipotetiche, ma reali. La storia incredibile avvenuta nel 2020 a Citta di Castello, in provincia di Perugia, lo dimostra in modo addirittura comico e ha ora un epilogo giudiziario preciso: il processo al “cecchino esasperato”.

Parcheggio occupato? Un uomo prende a fucilate la vettura



Come riporta Today, la storia riguarda un uomo che, a quanto pare, era stanco di trovare sempre il posto auto occupato di fronte a casa sua. Troppo stanco. Al punto che quell’ennesimo parcheggio occupato gli provoca una reazione “assassina”, per fortuna solo contro la macchina, che prende direttamente a fucilate. Proprio così, il signore in questione, 73 anni, si è affacciato alla finestra e ha iniziato a sparare contro la vettura. Ovviamente, il gesto lo ha fatto finire di fronte al giudice del Tribunale di Perugia, con l’accusa di danneggiamento contro il vicino di casa, di cui ha danneggiato la portiera posteriore sinistra del mezzo.

Lui nega tutto, ma dopo due anni è sotto processo

L’uomo, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli ha sempre negato di aver imbracciato il fucile. Per l’accusa il gesto sarebbe avvenuto proprio per l’esasperazione della sosta abusiva. Il proprietario dell’auto danneggiata, dal canto suo, sostiene di aver sentito tutto. E il tribunale processa l’uomo, ammettendo i testimoni dopo aver aperto un dibattimento che, comunque, è stato rinviato al 2024.

Alberto Celletti