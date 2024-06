Salis, ora l’Ungheria è impotente e deve chiedere il permesso all’Europarlamento

Roma, 11 giu – Ingiustizia è fatta, perché adesso trattenere Ilaria Salis alla via sacrosanta del processo, per l’Ungheria, diventa impossibile. Come riporta il Giornale, Budapest è praticamente inchiodata dai trattati e dalle leggi all’unica possibile strada: liberare la “maestra”, ora forte della futura immunità parlamentare.

Salis, l’Ungheria resa impotente dall’elezione della “maestra”

Ancora una volta l’Ue si rivela la solita cloaca. Perché adesso non c’è davvero niente da fare, la Salis dovrà essere lasciata libera dall’Ungheria e a sinistra già esultano per lo scempio compiuto. Il Tratto di Lisbona non mente, alla voce “Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Ue”. Budapest non può fare più nulla. Anche se volesse arrestarla di nuovo dopo un’eventuale condanna alla fine del processo, dovrebbe avviare un processo di richiesta al parlamento Europeo, il quale però dovrebbe autorizzare la revoca dell’immunità con un voto. Insomma, decide Strasburgo. Con il beneplacito del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Appena ci saranno i risultati definitivi, certamente notificheremo all’autorità ungherese che la signora Salis è stata eletta deputata europea”, ha detto.

Il piano perfetto è riuscito

Piano perfetto fino a un certo punto, sia chiaro, perché una vergogna simile sarà difficile da cancellare dai libri di storia. La sinistra che tanto si vanta di essere democratica fa la cosa più anti-democratica in assoluto: far eleggere qualcuno per permettergli di sfuggire ai regolari processi e alla giustizia. In ogni caso, è da notare come il progetto sia riuscito alla perfezione. Ilaria Salis sarà fuori dagli arresti domiciliari e la farà franca. Ingiustizia è fatta. Complimenti a tutti.

Alberto Celletti