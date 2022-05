Roma, 2 mag – “Scuola senza bocciature“, si legge nel programma. Ma non del Partito democratico, come si potrebbe pensare, bensì della formazione politica – in teoria – più conservatrice e rigida su certi temi: Fratelli d’Italia. Lo riporta Repubblica, come gli altri quotidiani.

“Scuola senza bocciature”. Non è il Pd, ma FdI

FdI aspira a diventare un Pd “de destra”, a giudicare da un approccio del genere. Tra l’altro, non a caso, ispirato da chi, come Luca Ricolfi, pur essendo spesso critico della sinistra, “de destra” certamente non è. Nel programma si legge testualmente: “Non ti boccio mai, ma anziché certificare il falso come spesso oggi avviene, alla fine della scuola secondaria certifico in modo accurato e fedele il livello di conoscenza raggiunto”. Che suona un po’ come “combattiamo l’immigrazione regolarizzando gli immigrati così non ci sono più immigrati”. Ma in salsa (anti) pedagogica. Una bella idea, non c’è che dire. Nello stesso programma, si parla anche di limiti ai poteri dei pm, nell’ottica di una riforma della giustizia che non arriva mai, al netto di tentativi che non risolvono mai nulla.

Un “baratto ideologico”?

Si tratta di una suggestione e di una pura riflessione, ovviamente. Concediamo un po’ del nostro conservatorismo in cambio di una riforma della magistratura seria, che ponga fine ad una situazione ai limiti dell’imbarazzante per chiunque non approvi il mondo scritto a tavolino che a sinistra realizzano ormai da decenni? Forse sì, forse no. Ma quelle righe, in ogni caso, non sono giustificabili. Si parla di valori troppo importanti per chiunque sogni (occhio, “sogni”, senza neanche parlare di “progetto”) di risollevare la disastrata scuola italiana.

Alberto Celletti