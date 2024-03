“Senza cuore”, esce il nuovo romanzo sull’ultras più famoso d’Italia

Roma, 14 mar – Violenza, carcere e l’oscurità di Milano si confondono in Senza Cuore. La Milano del Teppista, romanzo edito da Altaforte e scritto da Stefano Olivari, da oggi nelle librerie. Di seguito, in due parti, il comunicato di presentazione del testo.

Senza cuore, un seguito “ideale” di una storia cruda

Senza cuore è liberamente ispirato alla vita di Nino Ciccarelli, il più famoso degli ultras italiani dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, protagonista della cronaca giudiziaria dei giornali, ma anche di tante vicende sconosciute ai più. Questo romanzo è un ideale seguito del primo libro sulla vita di Ciccarelli, Il Teppista, scritto da Giorgio Specchia, che con il racconto arrivava fino al 2010. Senza Cuore, infatti, riparte proprio da quel periodo, dalla stagione del Triplete dell’Inter, per la precisione dalla semifinale di Champions League con il Barcellona, per raccontare i cambiamenti di Milano, quella di giorno e quella di notte, ma soprattutto quelli dell’Italia. Il tutto sempre dalla prospettiva relativamente privilegiata di Ciccarelli, cioè il Teppista, a suo agio sia negli alberghi a cinque stelle sia nei tanti carceri conosciuti in quattordici anni effettivamente passati da detenuto. Non una vittima del sistema, Ciccarelli, ma uno che in mezzo ai tanti sbagli è rimasto vero, d’altri tempi nel bene e nel male.

Storie ultras e mutamenti urbani

Senza ideologia politica o progetti precisi, ma con una forza che non lascia indifferenti amici, nemici e semplici conoscenti. Nel libro ci sono tante storie ultras che hanno visto protagonista la Curva Nord: in certi casi divertenti e in altre drammatiche, ma sempre cogliendo il senso o l’assenza di senso di vite davvero al limite. In questo seguito di Il Teppista grande spazio ha la notte milanese, di cui Ciccarelli è stato un personaggio di culto, con situazioni che gli hanno permesso di conoscere personaggi di livello incredibile nei loro momenti di massima fama e massima debolezza. Tante storie di calcio, di quelle che non si possono raccontare ai tifosi, ma il cuore del libro è il racconto delle trasformazioni di Milano, città ormai di passaggio che espelle certe classi sociali o comunque le rende sempre più marginali.

Nel romanzo sono citati alcuni dei grandi personaggi incrociati dal Teppista per pochi secondi, come ad esempio Putin, o per anni di notti estreme al loro servizio, per poi scoprire di avere perso soltanto tanto tempo, rubandolo ai figli e alla propria persona. Tanta anche la cocaina, che ha bruciato tante vite e anche quella di Ciccarelli prima che un grande dolore gli aprisse gli occhi e lo facesse svoltare. Anche in Senza cuorestorie personali e storie ultras si intrecciano per raccontare una generazione, una città e una periferia, più psicologica che fisica, in cui tanti italiani si potranno identificare.

Segnaliamo anche la prima presentazione del libro al pubblico che si terrà domani proprio a Milano nei pressi di San Siro.