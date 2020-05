Zurigo, 18 mag – E’ stato una buona idea questo lockdown? E’ valsa la pena sacrificare l’economia dei Paesi Ue sull’altare del contrasto all’epidemia di coronavirus? In Svizzera, per esempio, non ne sono così convinti. In particolar modo al Politecnico federale di Zurigo (Ehtz), dove un team guidato dal professor Didier Sornette ha pubblicato uno studio (disponibile qui) che quantifica la riduzione dei decessi resa possibile dalle misure di confinamento e di restrizione delle libertà personali. E i risultati non soddisfano gli studiosi: «Il lockdown – o quarantena – dei Paesi europei ha prodotto un risultato che siamo stati in grado di quantificare. Calcoliamo una riduzione dei decessi nell’ordine di cinquanta persone per milione di abitanti».

Nel caso dell’Italia, il lockdown avrebbe quindi risparmiato un tributo circa 3000 morti. Una cifra considerevole, stiamo sempre parlando di vite umane. Ma il dato non risulta gradito al team di ricercatori, che bada alla sostanza delle cifre: per loro il «confinamento ha avuto effetti relativamente bassi sulla mortalità della popolazione». E secondo loro il gioco non è valso la candela: Sornette e il suo team hanno analizzato le reazioni comportamentali che sono innescate dalle restrizioni della libertà di movimento. I ricercatori vogliono, in sostanza, scoprire se le reazioni avranno conseguenze più gravi dell’epidemia di Covid-19, riferendosi in particolare alla salute e l’equilibrio mentale delle persone, e alle interruzioni dei processi produttivi e di import-export dei prodotti alimentari in tutto il pianeta. Tali interruzioni potrebbero riverberarsi negativamente su milioni di persone in tutto il mondo, in special modo sui Paesi in via di sviluppo.

Il professore, infine, non usa mezzi termini per bocciare il modello lockdown che piaceva così tanto a virologi e pentastellati: «Uno strumento brutale, medievale, a cui far capo in ultimo ricorso quando si è disarmati o in uno stato di massima incertezza. Inoltre, sapendo che forse la Covid-19 era già presente in Svizzera all’inizio dell’anno, il confinamento tardivo – sostiene Sornette – avrebbe avuto un effetto molto limitato». C’era il panico in alcuni Paesi europei e «molti hanno iniziato a imitare la Cina, ma hanno fatto meno bene. Non avremmo dovuto limitare la libertà di movimento in modo così brutale e completo, ma avremmo dovuto prendere di mira le zone calde e gli epicentri», afferma Sornette con sicuro riferimento all’Italia.

Cristina Gauri