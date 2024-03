Tra i 20 paesi con la più alta crescita economica 11 sono in Africa

Roma, 17 mar – A sentire i telegiornali in Africa esisterebbero solo fame, miseria, guerre e disastri naturali. Una descrizione apocalittica non casuale, in quanto utile a convincere gli italiani ad accettare un numero sempre crescente di immigrati africani. Per fortuna la realtà è abbastanza diversa, visto che sono diversi i paesi africani che stanno avendo una forte crescita economica e di recente la Banca Africana di Sviluppo ha sottolineato come tra i 20 Paesi al mondo con la crescita più elevata 11 siano africani.

Africa, gli 11 Paesi nella classifica del 2024

Gli 11 paesi africani con la crescita più elevata prevista per il 2024 sono:

Niger 11,2%

Senegal 8,2%

Libia 7,9%

Ruanda 7,2%

Costa D’Avorio 6,8%

Etiopia 6,7%

Benin 6,4%

Gibuti 6,2%

Tanzania 6,1%

Togo 6%

Uganda 6%

Le previsioni dell’Fmi

Ovviamente sarebbe facile accusare la Banca Africana di Sviluppo di essere troppo ottimista, ma non è cosi’ visto che anche il Fondo Monetario prevede per questi paesi tassi di crescita simili. Infatti per gli esperti del Fondo Monetario la crescita prevista per il 2024 per questi 11 paesi e’ la seguente:

Niger 11,1%

Senegal 8,8%

Libia 7,5%

Ruanda 7%

Costa D’Avorio 6,6%

Etiopia 6,2%

Benin 6,3%

Gibuti 6%

Tanzania 6,1%

Togo 5,3%

Uganda 5,7%

Questi dati dimostrano che diversi paesi africani stanno facendo molto per stimolare la crescita dei loro paesi e anche se la strada da fare per diventare paesi sviluppati e’ ancora tanta cio’ non toglie che la realta’ in Africa e’ diversa da quella narrata dai mezzi di informazione e questo deve far riflettere tutti coloro che si ostinano a dire che dobbiamo accettare l’invasione di immigrati proveniente dal continente nero.

Giuseppe De Santis