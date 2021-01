Roma, 14 gen – La decisione di silenziare Donald Trump su Twitter sospendendo definitivamente il suo account personale è stata una scelta “giusta”, ma rappresenta un “fallimento” e costituisce un “precedente pericoloso”. Questa supercazzola in piena regola è stata twittata Jack Dorsey, Ceo e fondatore della piattaforma, che ha dichiarato di “non festeggiare né andare fiero” di aver messo “al bando @realDonaldTrump” dopo i fatti di Capitol Hill.

Twitter riconosce che censurare Trump è sbagliato…ma lo censura lo stesso

Dorsey riconosce che la mossa censoria è “un fallimento da parte nostra nel promuovere un discorso sano” e l’avere preso questa decisione “frammenta il discorso pubblico”. “Ci dividono, limitano il potenziale per chiarirsi, riscattarsi, per imparare. E costituiscono un precedente che ritengo pericoloso: il potere che un individuo o un’azienda ha su una parte del discorso pubblico globale”. Potere che Dorsey non si è fatto alcuno scrupolo di usare, mettendo il bavaglio all’uomo più potente del mondo, che sebbene abbia perso le elezioni rimane votato da quasi la metà della popolazione degli Stati Uniti d’America. Potere che, di fatto, è stato esercitato congiuntamente da tutti i colossi del Big Tech per spegnere la voce in controcanto del dibattito politico mondiale.

“Se le persone non sono d’accordo con le nostre regole possono semplicemente rivolgersi a un altro servizio”, ma ammette che “la settimana scorsa un certo numero di fornitori di strumenti Internet fondamentali hanno deciso di non ospitare più quello che ritenevano pericoloso”.

Dorsey nega che vi sia un cartello di piattaforme coalizzate contro Trump

A questo proposito il Ceo di Twitter nega che vi sia stato una qualche forma di coordinamento organico al cartello dei Big Tech nell’epurazione di Trump dal mondo social: “Più probabilmente le società sono arrivate alle proprie conclusioni”. E, insiste, “dobbiamo tutti esaminare le contraddizioni della nostra politica e della sua attuazione, dobbiamo pensare a come il nostro servizio possa incentivare follie e danni, c’è bisogno di maggiore trasparenza nelle nostre operazioni di moderazione” dei contenuti per un Internet “libero e aperto”. Avremmo voluto vedere Dorsey preoccupato di non incentivare follie e danni anche quando le orde del Black lives matter mettevano a ferro a fuoco le città degli Stati Uniti.

Cristina Gauri