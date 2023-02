Roma, 23 feb – Una sparatoria e conseguenti vittime, tra cui una bambina: è il bilancio dell’ennesimo tragico episodio di violenza negli Usa, nello Stato della Florida, come riporta anche Adnkronos.

Sparatoria in Florida, il dramma di una bambina tra le vittime

Muoiono tre persone nella sparatoria in Florida, e tra loro c’è anche una bambina. Per meglio dire, si parla di “una serie di sparatorie” ad Orange County. Del tremendo atto è stato già individuato un responsabile: si tratta di un giovane di 19 anni, arrestato dalla polizia locale. Tra i morti c’è anche un giornalista, facente parte di Spectrum News 13, il quale stava lavorando su un omicidio di una donna di 20 anni avvenuto precedentemente. Il ragazzo arrestato, secondo gli agenti, sarebbe responsabile anche di questo delitto. Al punto che sarebbe tornato sul luogo del primo misfatto per uccidere il cronista e ferire il suo collega. Entrando in una casa lì prossima, poi, ha sparato a una donna e alla sua figlia di nove anni, uccidendola. L’incriminazione è per triplice omicidio.

Chi è il killer

Si tratta di Keith Melvin Moses, 19 anni. Secondo quanto riportato dalla Cnn, il ragazzo ha una lunga serie di precedenti, dal semplice possesso illegale di armi da fuoco alle aggressioni aggravate. A riferirlo è stato lo sceriffo locale, John Mina, parlando con i cronisti del quadro generale dell’arrestato, di cui tuttavia si ignorano ancora diverse cose. Lo sceriffo, ad esempio, ha aggiunto che le autorità non sanno con certezza per quale motivo il sospettato abbia preso di mira i due giornalisti, così come la madre e la figlia finiti sotto i colpi del suo fuoco. “Alle 4:05, abbiamo ricevuto chiamate ai servizi di emergenza sanitaria per un’altra sparatoria in quel luogo e una sparatoria nelle vicinanze”, ha affermato Mina. Ma per ora, nessuna ragione sembra spiegare il motivo dell’ingresso nella abitazione vicina.

Alberto Celletti