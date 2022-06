Roma, 9 giu – Gli Usa stavolta fanno sul serio per la stretta sulle armi. Garantito. Lo ha detto il presidente Joe Biden. E pensate, pur rimarcando l’inutilità delle misure previste, noi forse ci credevamo perfino un po’. Poi si scopre – e si poteva presumere – che non se ne fa nulla manco di quelle, come riporta l’Ansa, per maggioranze sul tema nel Congresso matematicamente assenti. Settimane a parlare di stop o freni immediati, di proposte (tra l’altro enormemente blande), tutte cadute sostanzialmente nel vuoto.

Usa, la pluri-annunciata “stretta sulle armi” è già morta



“Ora basta”. E se lo dice il presidente Biden, c’è da credergli. È ora di finirla con queste armi concesse a tutti senza controlli, continuiamo a concederle a tutti, ma controllando (geniale). In cosa tutto ciò dovrebbe aiutare, ben non si sa. Ma intanto annunciamolo pomposamente, e con il tono di voce più sdegnato possibile, per comunicare una sofferenza pubblica che non cancella stragi e sparatorie continue le quali, oltreoceano, corrono come schegge impazzite, coinvolgendo vari Stati in poche settimane (dal Texas, al West Virginia, all’Oklahoma e la Florida), realtà sociali e perfino bambini-killer di dieci anni, come riportavamo ieri. Il Protecting Our Kids Acts, infatti, passa alla Camera con 223 voti a favore e 204 contrari. Peccato che, sorvolando sull’incredibile quantità di rappresentanti statunitensi che si esprimono in maniera negativa, sia tutto inutile. Perché al Senato, guarda un po’, i tanto pacifici dem non raggiungeranno i voti sufficienti.

Che buffonata



Una buffonata, sì. Non si può descrivere diversamente. Settimane a scandalizzarsi perché le stragi avvengono solo negli Usa, a dichiarare ufficialmente che da adesso in poi alcuni fucili non saranno consentiti a tutti, e per tutti scatteranno controlli, che l’età minima per possedere un’arma salirà a 21 anni (come se dai 22 in poi il cervello di alcuni psicopatici smettesse di pianificare massacri). E poi niente, manco quello. Per motivi, a ben vedere, logici. I democratici non hanno i voti necessari al Senato, di conseguenza la povera – in tutti i sensi – norma non ha alcuna speranza di essere approvata. Ma intanto abbiamo fatto tanto rumore, un po’ di chiasso moralista. E continueremo a farlo, mentre negli States reali si combattono guerriglie che uccidono decine – se non centinaia – di innocenti. È l’America, bellezza.

Stelio Fergola