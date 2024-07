Zambia, il gesto clamoroso espellere 297 immigrati clandestini

Roma, 13 lug – Pur attraversando una grave crisi economica, lo Zambia attrae molti immigrati africani dai Paesi vicini, non solo perché è un Paese tranquillo, ma anche perché rispetto ad altre aree africane dispone di un reddito pro capite più alto. Sarebbe facile pensare che la autorità zambiane accolgano tutti a braccia aperte ma non è affatto così: il governo, infatti, usa il pugno di ferro per espellere gli immigrati illegali.

Zambia, l’esplusione degli immigrati clandestini

L’ultimo esempio di questa politica anti-immigrazione è avvenuto poche settimane fa, quando la polizia zambiana ha arrestato 297 immigrati illegali africani residenti nel Paese e ha provveduto alla loro espulsione quando è emerso che non avevano i documenti necessari per restare. Questa operazione è stata effettuata in tutto il territorio nazionale: solo nella capitale sono stati arrestati ed espulsi 45 clandestini africani di cui 41 erano del Burundi, 2 del Ruanda e 2 dell’Egitto.

L’obiettivo

Il portavoce del dipartimento dell’immigrazione Namati Nshinka ha dichiarato che lo scopo di questa operazione è quello di ripulire il paese dalla clandestinità. Del resto, l’ooperazione stessa non è un caso isolato, visto che lo Zambia da sempre è molto rigido sul controllo delle frontiere. A tale proposito basta citare l’arresto avvenuto mesi fa di altri immigrati clandestini etiopi, che avevano attraversato lo Zambia per poi recarsi in Sudafrica: le autorita’ zambiane non fecero eccezione neanche in quel caso e li espulsero comunque, a dimostrazione che se c’è la volonta’ politica è possibile fermare il fenomeno delle migrazioni di massa.

Giuseppe De Santis