Le donne sono sempre molto serie quando si parla di bellezza dei capelli, per questo una delle mode più diffuse negli ultimi tempi è quella delle extension. Le extension sono ciocche di capelli artificiali che servono per rinfoltire la capigliatura, allungarla o per ottenere particolari acconciature. Ma che cosa c’è da sapere sulle extension prima di farsele? Non esiste un solo tipo di extension e ci sono anche diversi metodi per applicarle, quindi meglio sapere di che cosa si sta parlando.

Cerchiamo quindi di capire bene che cosa sono le extension, e in particolare di conoscere meglio tutti i tipi di extension per capelli per capire se è il caso di farle e quali sono i vantaggi di questa tecnica.

Cosa sono le extension

Le extension sono delle ciocche di capelli, fondamentalmente: possono essere capelli veri o essere artificiali (ed in questo caso è bene puntare su prodotti di alta qualità per un risultato davvero soddisfacente). Le ciocche vengono applicate ai capelli o alla nuca della persona ricevente, e lo scopo di questa tecnica è quello di infoltire la capigliatura e di ottenere una chioma più folta, capelli più lunghi, realizzare acconciature anche temporanee e particolari (come quelle particolarmente elaborate) o semplicemente per cambiare taglio senza aspettare che i capelli ricrescano o si infoltiscano. Ma vediamo quali sono le tecniche più diffuse per poter applicare i capelli veri/artificiali a quelli naturali.

Come si attaccano le extension? I quattro metodi

Non esiste un unico metodo per l’applicazione delle extension, ma diversi metodi che possono far lievitare o meno il prezzo e consentire di ottenere degli effetti di volta in volta diversi.