Roma, 21 lug – “Una domanda, non so se gliel’hanno già fatta in passato… ma questa tappa di avvicinamento verso questa conquista importante…”. Durante la conferenza stampa post Juventus-Lazio, il giornalista non ha fatto in tempo a finirla la domanda, che Maurizio Sarri ha iniziato a grattarsi in diretta. Un gesto scaramantico, magari poco raffinato, ma che il tecnico toscano non ha esitato a fare per trasmettere le sue sensazioni.

E mentre Sarri continuava a grattarsi, l’imperturbabile giornalista proseguiva: “Che poi tutto sommato è quella più prestigiosa (la conquista, ndr) che lei ha conquistato sul territorio italiano…”. Soltanto a quel punto l’intervistatore si è accorto forse del gesto del tecnico juventino e ha precisato: “Cioè, speriamo, incrociamo le dita”.

Alessandro Della Guglia