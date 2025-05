In merito alla appassionante lotta Scudetto tra Inter e Napoli, Walter Sabatini ha detto la sua in un’intervista al Mattino. Secondo l’ex direttore sportivo, le due rivali affronteranno sfide non semplici. Ecco le sue parole in merito al testa testa tra nerazzurri e partenopei: “Credo si deciderà all’ultima giornata. Parma

Continua a leggere su InterNews08