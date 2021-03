Roma, 3 mar – Dall’8 marzo test rapidi per «chi entra in Sardegna». Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Christian Solinas, aggiungendo che «per difendere la salute pubblica chiederemo qualche minuto a chi sbarca per sottoporsi a un test rapido. Se il risultato è negativo si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti».

Solinas: test rapidi per chi entra in Sardegna