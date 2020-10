La struttura in questione non è nuova ad episodi sediziosi finiti nel sangue: nei giorni scorsi, in seguito ad una furente lite avvenuta per futili motivi un tunisino di 35 anni avrebbe accoltellato un 30enne originario del Bangladesh. La vittima è stata quindi trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove, dopo aver ricevuto 40 punti di sutura, sarebbe riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Agrigento, clandestini africani e asiatici positivi Covid non vogliono rispettare la quarantena e danno fuoco al centro di accoglienza. Ci sono stati tafferugli (poliziotti feriti) ed alcuni sono riusciti ad evadere. Conte ci ha portato la guerra / feccia in casa. #RadioSavana pic.twitter.com/ZQYSfneEna — RadioSavana (@RadioSavana) October 7, 2020

Cristina Gauri