Washington, 7 ott – Joe Biden teme il contagio oppure non vuole subire un altro confronto da perdente? Sta di fatto che il candidato democratico alla presidenza Usa mette le mani avanti: il secondo dibattito presidenziale non dovrebbe tenersi nel caso in cui il presidente Donald Trump risultasse ancora positivo al coronavirus. Biden poi chiarisce che comunque baserà ogni sua decisione in merito sulle raccomandazioni degli esperti. E qualcosa ci dice – aggiungiamo noi – che il tycoon non si farà sfuggire l’occasione e che il duello tv si farà.

Il candidato dem: “Dovremmo attenerci a norme estremamente rigide”

“Bene, credo che se avesse ancora il Covid, non dovremmo avere un dibattito“, fa presente il candidato dem, parlando con i giornalisti nel Maryland. “Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide. Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio”. “Così io mi atterrò alle linee guida della Cleveland Clinic, e a ciò che diranno i medici sulla cosa giusta da fare, se e quando si paleserà per un dibattito”, aggiunge Biden, riferendosi al presidente Usa.

Il presidente Usa: “Mi sento bene, non vedo l’ora di fare il dibattito”

A tranquillizzare – si fa per dire – il candidato dem ci pensa Trump in persona. “Mi sento bene”, “non vedo l’ora di fare il dibattito giovedì sera, il 15 ottobre a Miami. Sarà fantastico”: con due tweet, il presidente Usa conferma il suo buono stato di salute durante la convalescenza per il Covid-19 e guarda già al secondo duello tv, dando per scontato che si farà. Ma per Biden la paura è tanta: “Masks matter“, le mascherine contano: “Salvano vite“, scrive su Twitter. Nel post anche il video di Trump che tornato alla Casa Bianca si è subito tolto la protezione dal viso. Mentre il dem “cuor di leone” – che con il suo slogan fa pure il verso al Black lives matter – posta un suo video in cui indossa una mascherina nera, come a dire: “Così si fa”.

Adolfo Spezzaferro