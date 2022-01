«Ci stavamo guardando in giro, c’erano i fuochi d’artificio e la musica», è il racconto di una delle due studentesse tedesche vittime delle violenze di Capodanno. A un certo punto si rende conto della torma di stranieri che la circondano, velocemente, e non le danno via di scampo. «Ho capito che mi stavano molestando. Volevamo scappare ma c’era troppa gente, non potevamo andarcene». Le due sono in trappola. L’amica che è con lei cade a terra mentre il «branco» seguita «a spingerci in modo molto aggressivo e a un certo punto ho sentito mani dappertutto, anche dentro il reggiseno che mi è stato praticamente strappato».

La polizia non ha fatto nulla

Prosegue la vittima: «all’improvviso c’erano decine di persone addosso a noi e non capivo chi stesse facendo che cosa. So solo che una volta vicino alle transenne abbiamo iniziato a urlare, perché la polizia era lì». Ma non è intervenuta. Così solerte nel braccare i cittadini per controllare il green pass, ma di fronte a un esercito di immigrati ubriachi e molesti, tutti in ritirata. E sì che le ragazze hanno chiesto aiuto, come testimoniato anche dal video che le ha immortalate durante quei tragici momenti. «Ci hanno sicuramente viste, chiedevamo aiuto ma non hanno fatto nulla. Volevamo solo andarcene ma non ci aiutava nessuno e quando finalmente siamo riuscite ad arrivare dalla polizia, non ci capivano perché nessuno parlava inglese». Non male per un agente della «città che accoglie tutti», non arrivare al livello base di inglese. «Solo un fotografo ha capito e ha provato a calmarci ma eravamo sconvolte, siamo ancora sconvolte».