Roma, 10 gen – Mario Draghi è piuttosto ripetitivo, ma il tema delle vaccinazioni infinite. E attacca, di nuovo, i non vaccinati. Il premier, ad inizio conferenza, ha inoltre precisato di non voler rispondere a nessuna domanda riguardante la ormai vicinissima corsa al Quirinale.

Draghi: “Gran parte dei nostri problemi sono i non vaccinati”

Dopo l’elogio del salvifico vaccino (“Siamo in una situazione completamente diversa, sostanzialmente per le vaccinazioni”), Draghi ha come sempre attaccato i non vaccinati: “Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la aggiungendo poi: “Un altro degli obiettivi di questa conferenza è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo, e a farlo anche con la terza dose”.

Un concetto di invito sui generis, viste le costrizioni sempre più soffocanti a cui è costretto chiunque non voglia farsi iniettare il siero, ma a questo siamo abituati ormai da tempo.

Locatelli rilancia l’allarmismo sulla Omicron: “Non è vero che non è pericolosa

Dopo gli interventi del ministro della Salute Roberto Speranza e quello del ministro dell’Istruzione Paolo Bianchi, le cui dichiarazioni per certi si potrebbero considerare quasi satiriche (“Il 99% degli insegnanti ha scelto di vaccinarsi” è una di queste), il coordinatore del Cts Franco Locatelli è intervenuto rilanciando l’allarmismo sulla variante Omicron: “Pensare che si connoti da incapacità di provocare malattia grave è un messaggio che non è corretto. È meno pericolosa della variante Delta, ma uno studio sudafricano ha dimostrato che 256 persone hanno perso la vita per la variante Omicron”.

Sudafrica. 249 morti. Su quasi 60 milioni di abitanti. Con il governo che, da quelle parti, è così preoccupato dalla Omicron da rinunciare al tracciamento dei contatti e degli asintomatici. Con le notizie sull’ondata della variante già esaurita rese note appena due giorni fa dall’Agi. Ma questa è una storia recente tristemente nota. Avrà senz’altro ragione il dottor Locatelli.

Alberto Celletti