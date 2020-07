Roma, 20 lug – I brutti e cattivi all’opposizione di governo, i sovranisti e i sostenitori del pensiero libero non sono gli unici finiti nel mirino di Shinigami Eyes, l’estensione di Google che colora di rosso i siti e i profili social di chi osteggia le istanze Lgbt: stamattina, infatti, a subire il marchio dalla lettera scarlatta da parte dei gendarmi arcobaleno è toccato anche all’account Twitter del Santo Padre in person a. Il suo nome, ora, per chi naviga con l’estensione accesa, figura scritto in una bella tonalità amaranto – al pari di Salvini, Meloni, Sgarbi e del Primato Nazionale. Non solo: persino il sito della Santa Sede è finito nella lista di proscrizione Lgbt, al pari di un Vittorio Feltri qualsiasi. Provare l’estensione per credere.

Che destino beffardo, quello di Bergoglio. Il Papa progressista per eccellenza travolto dal suo stesso cavallo di battaglia, accusato di transfobia e messo dietro la lavagna web con il leader del Carroccio, il senatore Pillon e Libero. Evidentemente le sue aperture ai gay (da «non si devono “emarginare” le persone omosessuali che devono invece essere integrate nella società» a «chi sono io per giudicare un omosessuale?» per arrivare agli aiuti ai trans di Torvaianica elargiti in piena pandemia tramite il suo elemosiniere) non lo hanno risparmiato dalla gogna multicolore. Il popolo dai mille generi non gli ha evidentemente perdonato la definizione di «colonizzazione ideologica» con cui ha definito la teoria gender, avvertendo dei pericoli di un’eventuale deriva – che ormai sta diventando realtà tangibile – atta a «distruggere alla radice quel progetto creaturale che Dio ha voluto per ciascuno di noi: la diversità, la distinzione». Ma ormai lo sanno anche i sassi: con le lobby liberal-progressiste di ogni risma non è consentito piegarsi fino a un certo punto, perché una volta ottenuto il dito si verranno a prendere prima la mano, poi tutti e quattro gli arti. Non diteci che non vi avevamo avvertito.

Cristina Gauri