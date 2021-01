Roma, 25 gen – Arrestato il rapper 1727 wrldstar: fu interpellato da Federica Angeli circa il disagio dei quartieri romani. Al secolo Algero Corretini celebre per il video “ho preso il muro fratellì”, secondo le indagini portate avanti dai carabinieri di Ponte Galeria, e certificate dal pubblico ministero Stefano Pizza, avrebbe picchiato violentemente la sua compagna e convivente.

1727 wrldstar arrestato per violenza sulla donna

Secondo gli inquirenti il rapper 1727 wrldstar ora arrestato e che fu interpellato da Federica Angeli sul suo quartiere, avrebbe aggredito la sua donna con una mazza di ferro. La lite tra il rapper e la sua fidanzata era iniziata venerdì mattina. Algero Corretini si sarebbe accanito sulla sua fidanzata costringendola a scappare di casa ancora nuda. La donna è stata inseguita dal rapper in strada e una volta nell’appartamento è stata brutalmente picchiata, secondo gli inquirenti anche con una spranga di ferro. Secondo RomaToday la donna è stata “trovata sotto choc, sanguinante e stremata in casa dai carabinieri giunti sul posto che hanno così ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti culminati proprio nella mattinata del 22 gennaio”. E’ stata lei stessa a dare l’allarme.

La droga e l’arresto del rapper 71727 wrldstar

Nell’appartamento del rapper è stata anche trovata marijuana, anabolizzanti e un timbro medico. Corretini è stato così arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Rieti: risponderà dei reati di “maltrattamenti in famiglia”, “lesioni personali aggravate” e di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. Nel frattempo, la fidanzata è ancora grave, sebbene non in pericolo di vita. La donna ha diverse costole rotte, un trauma cranico, la perforazione di un timpano e altre tumefazioni tra volto e torace. Ne avrà per 30 giorni.

Federica Angeli e l’incontro “sulle periferie”

Lo scorso novembre Federica Angeli, firma di Repubblica e delegata alle periferie di Virginia Raggi, era stata “avvistata” anche a Piana del Sole e vista insieme a 1727 wrdlstar. “Trovo che sia assurdo e scandaloso che la delegata della sindaca si faccia illustrare i problemi delle periferie da una persona solo in cerca di visibilità”, aveva detto Angelo Vastola, ex consigliere democratico del Municipio XI. “Gliel’avevo promesso in trasmissione che sarei andata a trovarlo (i due si erano “incontrati” durante Piazzapulita, n.d.r.) . E rivendico la scelta di averlo fatto“.

Angeli “piacevolmente sorpresa” dal rapper

“Non condivido certi messaggi che lui lancia, e gliel’ho detto, però devo riconoscere che sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla persona, un giovane di ventitré anni che ha voluto mostrarmi i problemi del suo quartiere, dal ponticello fuori uso da due anni, al campo di calcio che definire tale è già un complimento” spiegò Federica Angeli circa il suo incontro col rapper ora arrestato. Adesso dalla giornalista possiamo aspettarci una ferma condanna della violenza di genere perpetrata dal rapper (altrimenti noto per i video trash di pessimo esempio per i più giovani), oppure anche questa gaffe della delegata alle periferie cadrà nel nulla?

Ilaria Paoletti