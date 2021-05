Roma, 21 mag – Matteo Bassetti corregge il ministro della Salute Roberto Speranza: “L’Italia è tutta in zona gialla non per le chiusure ma per i vaccini“. “Mi dispiace contraddire il ministro della Salute ma il beneficio in termini di riduzione dei casi non è legato alle chiusure ma è legato ai vaccini. Negarlo è errore“, dice l’infettivologo ad AdnKronos Salute. In sostanza, le restrizioni, il coprifuoco, le chiusure per mesi di moltissime attività – imposte da Speranza – non c’entrano con il netto miglioramento del quadro epidemiologico.

Bassetti contraddice Speranza: “Italia gialla per i vaccini non per le chiusure”

“Questi buoni risultati sono legati per un 80% legato alle immunizzazioni che hanno messo al sicuro gli anziani e fragili, poi il 20% sarà legato alle altre misure. Qui nell’ospedale dove lavoro a Genova registro per il terzo giorno di fila neanche un ingresso Covid al Pronto soccorso, cosa che non si verificava dall’estate 2020“. Una prova provata per il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

Speranza criticato pure su Facebook

Speranza su Facebook ha scritto: “L’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione”. Parole che hanno scatenato la reazione di molti utenti che nei commenti hanno sottolineato come le chiusure non c’entrano niente e semmai c’entra il caldo che come l’anno scorso ha spazzato via il virus. Infatti c’è pure chi fa presente che a maggio dello scorso anno, senza mascherine e vaccini, i contagi sono calati lo stesso.

Adolfo Spezzaferro