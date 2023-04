Bergamo 12 apr — Stava esponendo a un gruppetto di amici le proprie conoscenze riguardo il patrimonio storico-architettonico di Bergamo Alta, quando un agente della municipale l’ha avvicinata chiedendole di mostrare i documenti e di poter verificare l’iscrizione al registro delle guide turistiche. Ma Rosita Corbetta, un’insegnante in pensione, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, Lecco, non è una guida e non risulta iscritta ad alcun albo. Ma per la legge l’attività (benché a titolo gratuito) della signora è vietata: esercizio abusivo della professione di guida. E gli agenti le hanno comminato una sanzione da 2mila euro.

Bergamo Alta, multata perché spiega agli amici la storia del Duomo

L’episodio si è verificato lo scorso 4 aprile. Secondo quanto riportato da Bergamonews, la signora Corbetta si trovava a Bergamo Alta a insieme ad altri membri dell’associazione e al presidente Samuele Baio per una scampagnata culturale. La donna illustrava a una comitiva di circa 20 persone la storia dei palazzi e delle chiese sorte intorno a Piazza Vecchia. Non si era accorta del fatto che una delle guide autorizzate di Città Alta, insospettita dai sui movimenti, aveva segnalato la sua attività ai vigili, che si sono appostati e l’hanno tenuta d’occhio per una quindicina di minuti. Poi è scattata l’identificazione.

Multa salatissima

A nulla sono servite le giustificazioni della signora Corbetta: si trattava di una lezione privata a titolo gratuito per un gruppo piuttosto nutrito di amici e conoscenti, non di un servizio a pagamento. Nulla da fare: gli agenti hanno riscontrato nell’attività dell’ex insegnante una violazione della norma nazionale (la 97/2013) che ratifica quella europea. Per le guide sussiste è l’obbligo dell’esposizione del cartellino di riconoscimento. Così è scattata la salatissima multa. Duemila euro, una cifra che per l’associazione di Casatenovo significherebbe la chiusura dell’Università per tutte le età. Il gruppo ha già annunciato che presenterà un ricorso.

«La nostra è una città d’arte e cultura e nell’anno della Capitale della Cultura — queste le parole della Comandante della Polizia Locale Gabriella Messina — abbiamo pensato di intensificare l’attività di contrasto delle guide non autorizzate, anche in sinergia con le guide della nostra città, competenti e aggiornate a svolgere un compito così importante, come quello di raccontare il patrimonio storico e artistico di Bergamo. Questo tipo di controlli assicura il rispetto della legalità a garanzia, in primo luogo, dei turisti e di chi lavora in questo settore, che necessita di titoli abilitanti e di una lunga attività di preparazione per essere svolto. Per questo invitiamo le guide turistiche regolari a continuare nella collaborazione e possibilmente segnalarci casi di esercizio abusivo della professione».

Cristina Gauri