Roma, 12 apr – Ecogretinate dannose. La vernice utilizzata dagli attivisti di Ultima Generazione in piazza Duomo a Milano, per imbrattare la statua di Vittorio Emanuele II, eretta nel 1896, non è lavabile. Difatti la statua è ancora tinteggiata di giallo dallo scorso 9 marzo. I tentativi effettuati dalle squadre dell’Amsa, intervenute subito dopo l’atto vandalico, non hanno dato risultati apprezzabili. Perché non è affatto semplice rimuovere quella vernice, al contrario di quanto affermato dai più inizialmente. Ecco dunque il risultato – al di là delle chiacchiere giustificazioniste – dell’ennesima bravata eco-illogica. Di quelle tirate fuori tanto per dare brio alla noia che pervade certi fenomeni coccolati dalla sinistra, convinti davvero di sensibilizzare qualcuno sul cambiamento climatico e non il contrario, ovvero attirare soltanto comprensibile riprovazione.

Monumento imbrattato a Milano, la vernice non è lavabile: “Necessaria gara d’appalto per ripulitura”

Il problema è che in questo caso a pagare i danni, intanto, saranno i cittadini italiani. Sì perché vista la difficoltà a ripulire il monumento in piazza Duomo, i tecnici del Comune di Milano, dopo essersi confrontati con la Sovrintendenza, hanno appurato quanto segue: “Considerato che parliamo di un monumento tutelato, non è possibile procedere con una pulizia ordinaria ma è necessario un team specializzato di restauratori”. D’altronde “si tratta di un monumento particolarmente delicato posizionato nella piazza principale della città. Nelle ore immediatamente successive all’imbrattamento è stata provata un’operazione di pulizia ad acqua che non è andata a buon fine”.

A questo punto, di conseguenza, la procedura prevede pure un bando. “E’ necessaria una gara d’appalto che ha ovviamente tempi più lunghi di una pulizia ordinaria e che dovrebbe essere aggiudicata per inizio maggio”, fanno sapere dal Comune di Milano. Puntualizzando che “la vernice utilizzata non è in alcun modo una vernice lavabile ed è necessaria una pulizia molto accurata con ponteggi e restauratori”. Dunque aumenteranno i costi e i tempi per ripulire la statua. Oltretutto gli ecogretini, per inammissibile retroattività, non rischiano neppure di pagare le multe (salate) previste dal nuovo decreto legge del governo. Al massimo risponderanno in Tribunale dei danni causati. Campa cavallo, intanto paga “lo Stato”.

Alessandro Della Guglia