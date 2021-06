Bergamo, 4 giu — Nulla di fatto per Massimo Bossetti: i giudici della Corte d’Assise di Bergamo respingono la richiesta di l’accesso alle prove del processo che si concluse con la condanna all’ergastolo del muratore di Mapello per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Ai legali di Bossetti non sarà permessa nemmeno la ricognizione dei reperti. Sconfitta su tutta la linea quindi, dopo che la difesa aveva avanzato l’istanza mirando a una possibile revisione della sentenza, a cui la procura si era opposta.

Nel frattempo i giudici hanno disposto, su richiesta del procuratore Antonio Chiappani, la trasmissione degli atti alla Procura di Venezia per le «opportune valutazioni». Chiappani aveva denunciato presunte scorrettezze dei difensori lo scorso 19 maggio. Sarà quindi compito dei giudizi veneziani vagliare eventuali ipotesi di reato ai loro danni.

I legali di Bossetti non avranno accesso ai reperti

Ai difensori di Bossetti, i legali Claudio Salvagni e Paolo Camopirini sarà interdetto l’accesso ai corpi di reato. Semaforo rosso anche per i Dvd con la raccolta delle foto scattate dai carabinieri del Ris, e le «caratterizzazioni» dei profili genetici del Dna eseguiti dagli stessi Ris e dalla Polizia giudiziaria. Nel corso dell’udienza del 19 maggio era stato confermato che la prova principe a carico di Bossetti, la traccia 31 G20 che si trovava sui leggings di Yara con il Dna del muratore, era esaurita.

Per i difensori Bossetti è innocente

«Noi vogliamo esaminare quei 54 campioni di Dna trovati sui vestiti della povera Yara, perché crediamo che lì ci siano le risposte a tutti i dubbi ancora in piedi in questa lunga vicenda». Così nei giorni scorsi l’avvocato Claudio Salvagni era intervenuto a Cusano Italia Tv riferendosi alla domanda di accesso ai reperti. «Visto che Dna nucleare e Dna mitocondriale, esaminati dai periti dell’accusa, non combaciano con quelli di Bossetti. Una volta avuto l’esito delle analisi provvederemo a chiedere la revisione del processo perché essendo assolutamente convinti dell’innocenza di Bossetti, siamo convinti che dalle nuove analisi sui reperti avremo gli elementi utili per arrivare alla revisione del processo».

L’avvocato aveva poi concluso: «Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che quel Dna lì era sbagliato, che il Dna di “Ignoto 1” non è riferibile a Massimo Giuseppe Bossetti e l’unico modo per dimostrarlo, era effettuare quella perizia sempre chiesta e sempre negata».

Cristina Gauri