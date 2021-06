Roma, 4 giu – Un insulto ai giovani italiani disoccupati. Il marxiano esercito industriale di riserva per Enrico Letta altro non è che la manodopera immigrata. E’ lì, tra i nuovi arrivati in Italia che il segretario Pd vorrebbe attingere per aumentare il tasso di occupazione. “C’è una questione molto importante: dobbiamo capire che in molti campi probabilmente c’è bisogno di manodopera che viene dall’immigrazione”, ha detto Letta a Porta a Porta. “Dobbiamo renderci conto che i giovani italiani sono pochissimi, troppo pochi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo concepire il nostro futuro in modo diverso, con maggiore capacità di accoglienza e determinazione”.

Letta e lo schiaffo ai giovani italiani disoccupati

Ora, si potrebbe affermare che certe parole, pronunciate dal leader del più consistente (in termini numerici) partito di sinistra italiano, rischiano di suonare come un incentivo per i migranti a mettersi in viaggio verso l’Italia. D’altronde la prospettiva di ottenere facilmente lavoro è quanto di più mobilitante. Eppure non è questo, o solo questo, il problema insito nelle parole di Letta. Perché le affermazioni del segretario del Pd, che da quando è stato nominato non fa altro che rispolverare ius soli e opportunità per i migranti, sono davvero uno schiaffo ai giovani italiani in cerca di lavoro. E non si tratta di retorica, come potrebbero scioccamente sostenere alcuni miopi commentatori di sinistra. Bensì di dati, schiaccianti e purtroppo drammatici.

Caro Letta, altro che manodopera immigrata. Ecco cosa ci dicono i dati

Vediamoli nel dettaglio, auspicando che a osservarli con attenzione sia soprattutto chi come Letta con tutta evidenza li ignora (se volutamente o meno non è dato sapere).

Il tasso di disoccupazione giovanile – ad aprile, ultimi dati Istat – è in Italia del 33,7%. Quello generale del 10,7%. Nel trimestre analizzato dall’Istituto di statistica risultano aumentate le persone in cerca di occupazione (+4,8%, pari a +120mila) a fronte di un relativo calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -79mila unità).

Rileggiamo adesso, alla luce di questi dati, le parole di Letta: “Dobbiamo renderci conto che i giovani italiani sono pochissimi, troppo pochi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno”. No caro Letta, i giovani italiani non sono pochissimi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno, se con “abbiamo” si intende l’Italia e non il Pd. I giovani italiani semplicemente hanno estremo bisogno di lavoro. Parliamo di quasi un terzo di loro. Dunque non c’è affatto bisogno di manodopera immigrata, c’è al contrario la necessità di far lavorare gli italiani in cerca di occupazione. Ma sempre a Porta a Porta, lo stesso segretario del Partito democratico, ha poi detto: “Sono tornato per provare a cambiare le cose in Italia in modo che i giovani italiani trovino opportunità che trovano oggi all’estero”. Che straordinario deus ex machina. Peccato che proponga di far lavorare gli stranieri, quando oltre il 33% dei giovani in Italia non lavora.

Eugenio Palazzini